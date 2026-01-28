Internationale Transfers 2025 auf neuem Höchststand

86.158 internationale Transfers gemäss globalem Transferbericht 2025 abgeschlossen – so viele wie nie zuvor

Ausgaben von USD 13,08 Milliarden für internationale Transfers im Männerprofifussball – der höchste Wert überhaupt

Weiteres Wachstum des Frauenfussballs: 2440 Transfers (plus +6,3%) und Gesamtausgaben von USD 28,6 Millionen – über 80% mehr als 2024

Der heute von der FIFA publizierte globale Transferbericht 2025 und die dazugehörige interaktive Website bieten einen detaillierten Überblick über die Transferdaten und Trends aller Verbände rund um die Welt.

2025 wurde im Männer- und Frauenprofifussball sowie im Amateurfussball die Rekordzahl von 86.158 internationalen Transfers abgeschlossen. Die Ausgaben der Klubs für Transferentschädigungen haben damit erstmals die Marke von USD 10 Milliarden geknackt und mit USD 13,11 Milliarden einen neuen Höchststand erreicht, der mehr als 50% über den Ausgaben von 2024 und 35,6% über der alten Rekordmarke von 2023 liegt.

Im Männerprofifussball sind Klubs aus England bei den Transferentschädigungen 2025 wiederum sowohl die grössten Zahler als auch Empfänger. So haben sie für eingehende Transfers USD 3,82 Milliarden ausgegeben und für ausgehende Transfers USD 1,77 Milliarden eingenommen. Bei der Gesamtzahl der Transfers liegen die brasilianischen Klubs mit 1190 eingehenden und 1005 ausgehenden Transfers vorn. Statistiken zu jedem Verband sind auf der Website zum globalen Transferbericht zu finden.

Die Zahl der Klubs, die für eingehende Transfers Geld ausgegeben haben, hat 2025 eine neue Rekordmarke von 1214 erreicht. Auch die Zahl der Klubs, die für mindestens einen ausgehenden Transfer Geld erhalten haben, liegt mit 1495 auf einem neuen Höchststand.

Neue Rekorde im Frauenfussball

2025 haben Klubs weiter in den Frauenprofifussball investiert. Die Gesamtausgaben für Transferentschädigungen sind mit USD 28,6 Millionen mehr als 80% höher als im Vorjahr und damit so hoch wie nie zuvor. Insgesamt 756 Klubs waren an internationalen Transfers beteiligt (plus 8,3%). 135 dieser Klubs gaben für mindestens einen eingehenden Transfer Geld aus (plus 23,9%), während 155 Klubs für eingehende Transfers Geld erhalten haben (plus 25,0%).

Diese Zahlen belegen eindeutig die bemerkenswerten Fortschritte im Frauenfussball. So werden immer mehr Spielerinnen Profis. 2440 internationale Transfers von Profispielerinnen wurden 2025 verzeichnet. Das sind 6,3% mehr als 2024.

Internationale Transfers von Amateurspielern Insgesamt 59.162 Transfers von Amateurspielern, die ins Ausland zu einem neuen Klub gewechselt sind, wurden 2025 gezählt. Das bedeutet einen Anstieg von 9,4% verglichen mit 2024 und einen neuerlichen Rekord. 209 der insgesamt 211 FIFA-Mitgliedsverbände waren im letzten Jahr an mindestens einem Amateurtransfer beteiligt, was zeigt, wie universell der Fussball ist. Wie im Vorjahr liegt Deutschland bei den eingehenden Amateurtransfers auch 2025 an der Spitze (7041).

Neben einer globalen Übersicht bietet der globale Transferbericht 2025 umfassende Analysen der Transferentschädigungen und -typen, Spielermerkmale und Verträge sowie eigene Rubriken zu den Unterschieden auf Konföderations-, Verbands- und Klubebene. Im Fokus des Berichts stehen erstmals auch Probetrainings, bei denen sich Klubs und Spieler gegenseitig testen und ihr Potenzial einschätzen können.

Der Bericht wurde zusammen mit einer interaktiven Website veröffentlicht, die die Welt der Transfers aus vielen verschiedenen Perspektiven präsentiert.

Der globale FIFA-Transferbericht 2025 ist hier und auf legal.fifa.com zu finden.