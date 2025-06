FIFA veröffentlicht Analyse zu internationalen Transfers

Die FIFA hat heute unter dem Titel „International Transfer Snapshot“ eine Analyse der internationalen Spielertransfers in der jüngst zu Ende gegangenen Registrierungsperiode (1. Juni bis 1. September 2022) veröffentlicht. Gemäß dem Bericht hat sich der Transfermarkt erholt. So wurde bei der Zahl der Männertransfers ein neuer Rekord und bei den Transferausgaben eine Zunahme von fast 30 % verzeichnet. Im Frauenfussball ist die Zahl der Transfers in der Registrierungsperiode zur Jahresmitte im fünften Jahr in Folge gestiegen.

Wichtigste Zahlen und Fakten

• 9717 internationale Transfers von Berufsspielerin in der Registrierungsperiode zur Jahresmitte, was einer Zunahme von 16,2 % gegenüber der Vorjahresperiode und einer neuen Bestmarke entspricht • USD 5 Milliarden Ausgaben für internationale Transfers von Berufsspielern, gleichbedeutend mit einer Zunahme um 29,7 % im Vergleich zur Vorjahresperiode • Mit 684 Transfers wiederum neuer Rekord bei den internationalen Transfers von Berufsspielerinnen in der Registrierungsperiode zur Jahresmitte - 14,4 % mehr als in der Vorjahresperiode • Besonders auffällig ist die Erholung bei den portugiesischen Vereinen, die nach erheblichen Einbußen in den letzten beiden Jahren dreimal so viel mit Transferentschädigungen eingenommen haben wie in der Vorjahresperiode. • Während der Registrierungsperiode zur Jahresmitte wurden Vermittlerhonorare für Vereinsvermittler von USD 494,4 Millionen verzeichnet. Von 2012 bis 2022 ist das Verhältnis von Vermittlerhonoraren zu Transferentschädigungen während der Registrierungsperiode zur Jahresmitte damit von 6,1 % auf 9,9 % gestiegen. Derweil wurden im letzten Transferfenster nur Ausbildungsvergütungen in Höhe von USD 69 Millionen gezahlt.