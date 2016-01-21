FIFA TMS Report belegt Anstieg der globalen Transferausgaben um 44,2 % seit 2011

Gemäß dem heute veröffentlichten "Global Transfer Market"-Report von FIFA TMS war 2015 für internationale Transfers ein weiteres Rekordjahr. Der GTM-Report 2016 bietet eine umfassende und klare Übersicht über das internationale Transfergeschäft.

FIFA TMS erhebt über das International Transfer Matching System (ITMS) direkt bei den 209 FIFA-Mitgliedsverbänden und mehr als 6.500 Profifussball-Vereinen auf der ganzen Welt internationale Transferinformationen. FIFA TMS kann somit Daten aus erster Hand publizieren, die kompletter, genauer und verlässlicher sind als aus jeder anderen Quelle auf dem Markt.

Laut dem GTM-Report stieg die Zahl der internationalen Transfers 2015 um 3,1 % auf einen Rekordwert von 13.558 Transfers, während die Ausgaben für Transferentschädigungen um 2,6 % auf USD 4,18 Milliarden zulegten. Seit 2011 entspricht dies einem Anstieg von 44,2 %.

Der GTM-Report 2016 zeichnet ein genaues und transparentes Bild des internationalen Transfergeschäfts und verbessert so das Verständnis über den Transfermarkt. Der Bericht richtet sich an Fussballfachleute und alle, die über den internationalen Fussballtransfermarkt besser Bescheid wissen wollen.

Das erste Kapitel widmet sich dem ITMS, erläutert das für internationale Transfers geltende Verfahren und beantwortet die häufig gestellten Fragen.

Der 45 seitige Bericht behandelt ferner folgende Punkte, die 2015 von Interesse waren:

Zahlen: Daten zum internationalen Transfermarkt seit Oktober 2010

Auswirkungen: Brasiliens Transferverhalten nach der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014™

Fussball und Politik: Die geopolitischen Folgen auf das weltweite Transfergeschäft

Verschiebung: Chinas Expansion und Brasiliens Einbußen auf dem Transfermarkt

Minderjährige: Entwicklung und Zahlen

Transferstrategien: Auswirkungen auf die jüngsten Spieler und augenscheinliche Folgen internationaler Turniere auf Spielertransfers