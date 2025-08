Team Global Express offizieller Förderer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Immer grösserer Kreis an Förderern und Sponsoren der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Team Global Express wird offizieller Logistikdienstleister des Turniers, das ab 20. Juli mit insgesamt 32 Teams in Australien und Aotearoa Neuseeland ausgetragen wird.

FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura sagte: "Die immer grössere Unterstützung seitens der Wirtschaft in den beiden gastgebenden Ländern für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft ist sehr erfreulich. Team Global Express steht für Nachhaltigkeit und Vielfalt. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das dieselben Werte teilt."

Dank den Logistikkapazitäten und den innovativen Transportlösungen von Team Global Express ist die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ für die Herausforderungen der grössten Sportveranstaltung in diesem Jahr bestens gewappnet.

"Als engagierte Förderin von Frauen in der Wirtschaft und im Sport kann ich es kaum erwarten, dass die weltweit grösste Einzelveranstaltung des Frauensports in Australien und Neuseeland endlich losgeht."

"Wir wollen sowohl in Australien als auch in Neuseeland zu den innovativsten Transport- und Logistikanbietern gehören und die Beteiligung von Frauen nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch darüber hinaus fördern. Team Global Express und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft stehen beide für diese Werte."