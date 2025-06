Starke globale Sendeplattform für FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™

Japan und VR China zwei der Gebiete mit Vertragsabschlüssen vor WM-Beginn

Übertragung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in über 200 Gebieten

Grösseres Publikum und mehr Einnahmen für den Frauenfussball dank neuer FIFA-Verkaufsstrategie

Nach dem Abschluss mehrerer Verträge in Asien verfügt die FIFA über ein globales Netzwerk von Sendepartnern für die bislang grösste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™.

So hat sie jüngst Verträge für frei empfangbare TV-Übertragungen mit Japan (NKH) und der VR China (CCTV) abgeschlossen. Vor dem Turnierauftakt in Australien und Aotearoa Neuseeland am Donnerstag hatte sie bereits Verträge mit Zentralasien (Saran), Chinese Taipei (ELTA), Hongkong (PCCW), den Malediven (Medianet), der Mongolei (Content Distribution LLC) und den Philippinen (Cignal TV) besiegelt.

Somit wird das Turnier, das zum Auftakt am Donnerstag Zuschauerrekorde verzeichnete, dank 130 Sendeanstalten in über 200 Gebieten und dank der FIFA-Übertragungsplattform FIFA+ in allen übrigen Märkten übertragen. Mindestens 70 dieser Sendeanstalten sind während der Endrunde in Australien und Aotearoa Neuseeland vor Ort.

Zur Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums des Frauenfussballs beschloss die FIFA, die Medienrechte wenn immer möglich einzeln zu verkaufen. Damit verbunden sind höhere Einnahmen von verschiedenen neuen und bisherigen Medienpartnern.

„Wir sind sehr erfreut über die neusten Vertragsabschlüsse. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 wird so eine der besten Veranstaltungen aller Zeiten und kann rund um den Globus verfolgt werden“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Bereits bei der WM 2019 in Frankreich zeigte sich das riesige Potenzial des Frauenfussballs. Deshalb beschlossen wir, die Rechte für die WM 2023 einzeln zu verkaufen. Diese Entscheidung hat sich nun als absolut richtig herausgestellt.“

„Besonders erfreulich ist, dass das Turnier vielerorts im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist, wodurch wir neue Fans für den Frauenfussball gewinnen können. Sämtliche Einnahmen aus der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 fliessen zurück in den Frauenfussball und sichern so dessen weitere Förderung.“

Während des Verkaufsprozesses nutzte die FIFA soziale Medien, um einen Mehrwert zu schaffen und ein jüngeres Publikum anzusprechen. So schloss sie mit TikTok erstmals einen Vertrag mit einer Social-Media-Plattform ab, um massgeschneiderte Inhalte zu produzieren, etwa Blicke hinter die Kulissen.

Auf ihrer eigenen, im vergangenen Jahr lancierten Plattform FIFA+ zeigt die FIFA in bestimmten Gebieten, darunter Japan, Brasilien, Indonesien und Thailand, das ganze Turnier live.

Im neuen TV-Programm auf FIFA.com können die Fans sehen, wo sie die Spiele in ihrem Gebiet live verfolgen können.