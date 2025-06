Körperpflegemarken von Unilever offizielle Sponsoren der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Die FIFA hat heute die Unilever-Körperpflegeprodukte Rexona, Dove, Lifebuoy und Lux als offizielle Sponsoren der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ präsentiert. Mit der wegweisenden Partnerschaft, die bis 2027 dauert und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie die FIFAe Finals umfasst, arbeitet die FIFA im Frauen-, Männer- und FIFA-E-Sport erstmals mit Körperpflegemarken zusammen. Die Vereinbarung sieht auch eine Zusammenarbeit zwischen der FIFA und Unilever beim FIFA-Programm zur Frauenförderung vor. Seit 2020 bietet dieses Programm Frauen und Mädchen Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützt darüber hinaus das weltweite Wachstum des Frauenfussballs. Unilever wird sich mit finanziellen Mitteln und personellen Ressourcen am Programm beteiligen sowie massgeschneiderte Förderprogramme unterstützen, um das enorme Interesse rund um den Frauenfussball zu nutzen. Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ ist die bislang grösste Einzelveranstaltung im Frauensport. Weltweit werden rund zwei Milliarden Zuschauer erwartet. Bei den 64 Spielen, die noch mehr Mädchen und Frauen für den Fussball begeistern sollen, wird eine Marke von 1,5 Millionen Stadionbesuchern angepeilt. Die Zusammenarbeit knüpft an bestehende Projekte von Unilever-Marken an, die auf positive Veränderungen zielen. Dazu gehören etwa jüngst das Breaking-Limits-Programm von Rexona, das den Breitensport finanziell unterstützt und jungen Menschen mithilfe des Sports dabei hilft, Barrieren zu überwinden. Ein weiteres Beispiel ist das Self-Esteem-Projekt von Dove, das Mädchen ein besseres Körpergefühl vermittelt und seit 2004 schon über 94 Millionen junge Menschen erreicht hat. Unilever, das alle Stufen vom Kinderfussball bis zu den Topturnieren der FIFA unterstützt, wird in den nächsten Jahren bei verschiedenen FIFA-Veranstaltungen 80 000 Geschenksets mit Körperpflegeprodukten an Fans verteilen. Fabian Garcia, Präsident für Körperpflegeprodukte bei Unilever, betonte: „Dank der Unterstützung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 erreichen unsere Marken ein riesiges und überaus engagiertes Publikum. Wir können so einen immer grösseren Kreis von Frauenfussballfans ansprechen, Relevanz zeigen, die Marke stärken, die Gleichstellung im Sport fördern und kommende Generationen von Athletinnen unterstützen.“