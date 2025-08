adidas stellt den offiziellen Spielball für die FIFA Frauen-WM Australien & Neuseeland 2023™ vor

Der OCEAUNZ ist mit der Connected-Ball-Technologie ausgestattet, die bereits bei der FIFA Fussball-WM Katar 2022™ zum Einsatz kam. Diese Technologie liefert hochpräzise Balldaten, die den Video-Spieloffiziellen in Echtzeit bereitgestellt werden. Im Zusammenspiel mit den Spielerpositionsdaten und durch Verarbeitung mit künstlicher Intelligenz trägt die innovative Connected-Ball-Technologie zur halbautomatischen Abseitstechnologie der FIFA bei und bietet den Video-Schiedsrichterassistenten Daten in Echtzeit zur Optimierung der Entscheidungsfindung.

CONNECTED-BALL-Technologie – Ein speziell entwickeltes Aufhängungssystem beherbergt und stabilisiert einen 500Hz IMU-Bewegungssensor (Inertial Measurement Unit) in der Mitte des Balls und bietet noch nie dagewesene Einblicke in jedes Element der Bewegung des Balls. Der Sensor wird von einer per Induktion aufladbaren Batterie mit Strom versorgt.

OCEAUNZ kann in adidas-Geschäften, in ausgewählten Fachgeschäften und online unter www.adidas.com/football und WWW.FIFASTORE.COM erworben werden.

Die FIFA Frauen-WM Australien & Neuseeland 2023™ beginnt in 177 Tagen. Im Eröffnungsspiel am 20. Juli treffen Neuseeland und Norwegen aufeinander. Kurz darauf steigt auch Australien mit der Partie gegen die Republik Irland ins Turnier ein. Das Finale findet am 20. August in Sydney / Gadigal statt.