1,5 millionstes Ticket der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ an neuseeländische Familie verkauft

Das Turnier hat einen weiteren Rekord aufgestellt, nachdem eine neuseeländische Familie heute das 1,5 millionste Ticket der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ gekauft hat. Die Tickets gingen an Maria Strong, die zur Feier des Geburtstags ihres Sohnes mit ihrer Familie das Spiel der Gruppe G zwischen Italien und Argentinien im Eden Park in Auckland besuchte.

„Ich freute mich sehr, die Familie, die das 1,5 millionste Ticket gekauft hatte, zu treffen. Es ist eine Familie aus Auckland mit drei Kindern, die alle grosse Fussballfans sind“, sagte Gianni Infantino. „Ich habe die Zeit mit der Familie sehr genossen. Es war mir eine grosse Freude, sie zu jedem Spiel in Auckland einzuladen, damit sie mehr Zeit zusammen in diesem herrlichen Stadion verbringen können. Bei jedem Spiel im Eden Park herrschte bislang eine grossartige Stimmung. Ich bin überzeugt, dass dies auch bei den kommenden Spielen so sein wird.“

Es ist der jüngste Erfolg eines Turniers, das schon viele Meilensteine gesetzt und viele Rekorde gebrochen hat, sowohl global als auch in den beiden gastgebenden Ländern. Mit 1,5 Millionen verkauften Tickets wurde die anvisierte Marke fünf Tage nach Turnierstart bereits übertroffen. Das Turnier in Australien und Aotearoa Neuseeland wird damit zweifellos als FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ mit den meisten Zuschauern eingehen und den Rekord der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Kanada 2015™ brechen. Die beiden Spiele zum Auftakt verzeichneten Rekordzahlen für ein Frauenfussballspiel sowohl in Australien (75 784 für Australien – Republik Irland) als auch in Aotearoa Neuseeland (42 137 für Neuseeland – Norwegen).