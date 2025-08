Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Indien 2022™

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat das Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2022™ in Indien offiziell bestätigt. Insgesamt 14 Schiedsrichterinnen, 28 Schiedsrichterassistentinnen, drei Assistenzschiedsrichterinnen und 16 Video-Spieloffizielle werden im Einsatz stehen. "Wir freuen uns sehr, dass die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft nach vierjähriger COVID-19-bedingter Unterbrechung zurückkehrt. Wir können dieses bedeutende Turnier im Oktober in Indien kaum erwarten. Für die Spieloffiziellen ist es ein weiterer wichtiger Schritt bei der Vorbereitung auf einen möglichen Einsatz bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023", sagte der Vorsitzende der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina.

"Wie schon mehrfach betont achten wir bei jedem FIFA-Wettbewerb beim Aufgebot der Spieloffiziellen auf einheitliche und konsequente Entscheidungen. Wir sind überzeugt, dass die aufgebotenen Spieloffiziellen im Hinblick auf das grösste Frauenfussballturnier der Welt – die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Australien und Neuseeland – wertvolle Erfahrung sammeln können", merkte er an. "Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft liefert uns wichtige Erkenntnisse über die Eigenschaften der aufgebotenen Spieloffiziellen. Wir freuen uns sehr, dass erstmals bei einer FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft VAR-Technologie zum Einsatz gelangt. Dieses Turnier wird ein weiteres Mal das Können der Video-Spieloffiziellen und die Fortschritte der Video-Schiedsrichterassistentinnen im Rahmen des Projekts, Weg nach Australien/Neuseeland 2023‘ belegen", betonte die Leiterin der Frauensektion der FIFA-Schiedsrichterabteilung, Kari Seitz. Die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ wird vom 11. bis zum 30. Oktober 2022 in Bhubaneswar, Goa und Navi Mumbai ausgetragen. Schauplatz des Finales ist das D-Y-Patil-Stadion in Navi Mumbai. Weitere Informationen zur FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Indien 2022™ sind auf FIFA+ zu finden. Liste der aufgebotenen Spieloffiziellen.