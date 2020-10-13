Firmino: "Ich will der Neuner sein, auf den sich Brasilien verlassen kann"

Firmino traf bei Brasiliens 5:0-Sieg gegen Bolivien zwei Mal

Er spricht über seine neue Position und den ersehnten Gewinn der WM Katar 2022

Firmino schwärmt von Alisson, Coutinho, Neymar und Salah

Nahezu alle Nationaltrainer Brasiliens hatten das gleiche Problem: Ihre überaus talentierten aber oft eher sorglosen Angreifer dazu zu bringen, sich auch an der Defensivarbeit zu beteiligen.

Der aktuelle Nationaltrainer Tite hingegen hat genau das umgekehrte Problem. Er wies seinen Mittelstürmer sogar an, sich weniger zurückfallen zu lassen und noch stärker als echte Sturmspitze zu agieren. Roberto Firmino trug daraufhin prompt zwei Tore zum 5:0-Sieg Brasiliens gegen Bolivien zum Auftakt der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ bei.

Der Angreifer vom FC Liverpool sprach mit FIFA.com über diese Verschiebung seiner Position, das bevorstehende Spiel gegen Peru, Philippe Coutinho, Neymar und Mohamed Salah und sein Verlangen, mit Brasilien den höchsten Titel im Weltfussball zu gewinnen.

Was für ein Gefühl war es, zwei Tore gegen Bolivien zu erzielen?

Die Leistung des gesamten Teams und der Teamgeist, den wir gezeigt haben, waren einfach fantastisch. Mit einem Sieg zu starten ist immer enorm wichtig. Wenn es dazu noch mit einer so guten Leistung gelingt, ist das natürlich noch besser. Zwei Tore zu schießen, war natürlich ein unglaubliches Gefühl. Ich hatte noch mehr Chancen und hätte noch mehr Tore schießen können, doch ich bin sehr glücklich. Ich bin 29 und habe das Gefühl, am besten Punkt meiner Karriere zu stehen. Ich will weiter hart arbeiten und der Seleção helfen, es zur WM zu schaffen.

Stimmt es, dass Tite Sie angewiesen hat, weniger nach hinten zu kommen?

Ja. Er hat mir zwar nicht gesagt, dass ich nicht aushelfen soll, aber er will, dass ich so viel wie möglich im Strafraum bin. Ich soll mich auch weiter an der Deckung beteiligen, aber nicht so viel dem Ball nachjagen sondern mehr im Strafraum sein. Aber ich habe es einfach im Blut, mit nach hinten zu gehen und auszuhelfen. Das tue ich ja auch bei Liverpool. Aber in der Seleção werde ich das unterdrücken und tun, was Tite fordert. Es macht mir Spaß, ins Spiel eingebunden zu sein und Tore vorzubereiten, aber es macht mir natürlich auch Spaß, im Strafraum zu sein und Tore zu schießen.

Brasilien hatte über drei Jahrzehnte Careca, Romario und Ronaldo, doch danach war die Mittelstürmerposition manchmal etwas problematisch. Können Sie die neue Nummer 9 sein?

Ja, auf jeden Fall. Ich liebe diese Position und will der Spieler sein, auf den Brasilien sich auf dieser Position verlassen kann.

Was sagen Sie zu Peru?

Dieses Team hat sich in den vergangenen Jahren sehr verbessert. Die Peruaner waren bei der letzen WM dabei und haben im vergangenen Jahr das Finale der Copa América erreicht. Wir haben zwar gewonnen, aber es war ein sehr schweres Spiel. Peru hat sehr starke Spieler und ist eine sehr gefährliche Mannschaft. Wir wissen, dass es wieder ein schweres Spiel wird und dass wir unser Bestes geben müssen, um zu siegen.

Alisson fällt wegen einer Verletzung aus. Aber wo sehen Sie ihn unter den besten Torhütern der Welt?

Für mich ist er die absolute Nummer 1. Und das sage ich nicht nur, weil er mein Teamkamerad ist. Was er auf dem Platz zeigt, ist einfach unglaublich. Er hat schon enorm viel für die Seleção geleistet. Und abseits des Spielfelds ist er ein wirklich toller Typ. Er ist ein großartiger Mensch, ein guter Freund – ich komme sehr gut mit ihm klar.

Auch Philippe Coutinho ist in Topform ...

Er ist einfach phänomenal. Man muss ihn einfach als magisch bezeichnen. Er scheint wirklich magische Kräfte zu haben. Er macht Dinge, die man eigentlich nicht machen kann, die man sich kaum ausdenken kann. Man muss sich nicht selten seine Tricks in Zeitlupe ansehen um zu begreifen, was er gerade gemacht hat. Er ist ein unglaublicher Spieler. Es hat riesigen Spaß gemacht, in Liverpool mit ihm zu spielen und in der Seleção ist das noch heute so. Ich bin ein Riesenfan von Philippe Coutinho. Er ist für mich einer der allerbesten Spieler der Welt.

Und was sagen Sie zu Neymar?

Auch er ist ein unglaublicher Spieler. Gegen Bolivien war er einfach brillant. Er ist sehr viel mit zurück gegangen, hat Gegner gedeckt und tolle Sachen am Ball gezeigt. Neymar kann man nicht mit Worten beschreiben.

Und Mo Salah?

Ich bewundere Mo Salah sehr. Mir gefällt seine Spielweise. Er erzielt ja immer viele Tore. Man kann kaum glauben, wie hart er arbeitet. Ich freue mich sehr, dass ich an seiner Seite spielen kann und an der von Sadio Mané, einem weiteren fantastischen Spieler.

Sie haben mit Liverpool schon viele Titel gewonnen. Wie stark ist Ihr Wunsch, die Weltmeisterschaft zu gewinnen?