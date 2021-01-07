Cafu: "Jeder Spieler träumt davon, Weltmeister zu werden"

Brasiliens Ex-Kapitän Cafu sprach mit Qatar2022.qa

Der zweimalige Weltmeister ist überzeugt, dass Katar 2022 ein "wahr gewordener Traum" wird

Er ist als globaler Botschafter für den Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit (SC) im Einsatz

In weniger als zwei Jahren findet die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ statt. Mit jedem Meilenstein auf dem Weg zum Turnier wächst die Vorfreude im Land und in der gesamten Region.

Das wichtigste Fussballturnier der Welt ist für viele Menschen überaus bedeutsam - am stärksten sicher für diejenigen, die die begehrteste Trophäe des Fussballs schon in den Händen halten durften. Einer dieser Spieler, der mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ganz besondere Erinnerungen verbindet, ist Brasiliens Ex-Kapitän Cafu.

Der heute 50-Jährige gewann die Weltmeisterschaft zwei Mal im Laufe seiner Karriere, in der er mit dem FC São Paulo, AS Rom und AC Mailand unzählige Trophäen gewann. Der frühere Verteidiger ist zudem mit 142 Länderspielen Rekord-Nationalspieler seines Landes.

Als globaler Botschafter für den Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit (SC) ist Cafu überzeugt, dass Katar 2022 für unvergessliche Erlebnisse sorgen wird, so wie er selbst sie als Spieler erlebte.

Cafu, als Rekord-Nationalspieler Brasiliens und Weltmeister 1994 und 2002: Wie wichtig ist es, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ nun erstmals im Nahen Osten, in der arabischen Welt ausgetragen wird?

Cafu: Die Weltmeisterschaft ist ein Turnier für die ganze Welt und folglich hat jedes Land das Recht, sich als Gastgeber zu bewerben. Für die leidenschaftlichen Fussballfans in der Region ist dies eine fantastische Sache. Da das Turnier erstmals in ihrer Region stattfindet, haben Millionen Menschen die Gelegenheit, zum ersten Mal in ihrem Leben vor Ort dabei zu sein. Ich weiß, was Katar alles an Infrastruktur und Fan-Erlebnissen plant. Diese Weltmeisterschaft wird ein großes Fussballfest für alle.

Sie waren als Spieler bei mehreren Weltmeisterschaften dabei. Welches Vermächtnis wird Katar 2022 in der Region und darüber hinaus hinterlassen?

Die Organisatoren dieser WM tun viel dafür, dass das Vermächtnis des Turniers der ganzen Welt zugute kommt. Die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit bedeutet positive Auswirkungen auf die Umwelt und legt die Messlatte für die Organisation künftiger großer Sportveranstaltungen sehr hoch. Dies umfasst auch die Planungen, Teile der Stadien nach dem Schlusspfiff in andere Länder zu transportieren, um die dortige Sport-Infrastruktur zu verbessern.

Katar 2022 findet im November und Dezember statt. Wie wird sich diese Zeitplanung auf das fussballerische Niveau auswirken?

Die Zeitplanung bedeutet, dass viele Spieler in absoluter Topform sein werden, denn sie kommen nicht erst nach einer langen, kräftezehrenden Saison zu den Nationalteams. Bedenkt man zusätzlich die perfekten Wetterbedingungen, die zu dieser Jahreszeit in Katar herrschen, dürften wir herausragenden Fussball zu sehen bekommen. Es gibt keine Entschuldigungen für die Topstars, dort nicht zu glänzen.

Es wird zudem auch die kompakteste WM der modernen Ära. Die Stadien liegen alle sehr dicht beieinander. Die Teams können während des gesamten Turniers an einem Ort bleiben. Wie wird sich dies auswirken?

Für alle Menschen, die den Fussball lieben, wird Katar 2022 ein wahr gewordener Traum - egal ob vor Ort oder am TV. Vier Gruppenspiele pro Tag, alle in Stadien in unmittelbarer Nähe - das bedeutet, dass man theoretisch sogar zwei Spiele an einem Tag besuchen kann. Das gab es in der modernen Ära bei der WM noch nie.

Für die teilnehmenden Mannschaften bedeutet es, dass sie während des gesamten Turniers das gleiche Quartier nutzen können und es keine langen Reisen zu den Spielen gibt. Damit haben die Spieler mehr Zeit zum Trainieren und zum Regenerieren und werden somit besser auf die Spiele vorbereitet sein.

Sie haben bei unzähligen Turnieren gespielt. Warum ist die Weltmeisterschaft Ihnen so wichtig?