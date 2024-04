Präsentation des Emblems der FIFA Fussball-WM 2022™

Das offizielle Emblem der 22. Ausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ wurde heute von der FIFA und Gastgeber Katar als weiterer Meilenstein auf dem Weg zum größten Fussballspektakel der Welt präsentiert.

Tausende Zuschauer wurden um 20.22 Uhr Lokalzeit (19.22 Uhr MEZ) in der Hauptstadt Doha Zeuge, wie das Emblem gleichzeitig auf einige der bekanntesten Gebäude wie den Doha Tower, das Amphitheater des Kulturdorfs Katara, den Souq Waqif, die Msheireb-Museen oder die Al-Zubarah-Festung – ein UNESCO-Weltkulturerbe – projiziert wurde.

Rund um die Welt waren auch einige Großstädte dabei, indem sie das Emblem an bekannten Orten und auf Werbetafeln auf beliebten öffentlichen Plätzen projizierten. Einige der berühmtesten Fussballer und WM-Legenden begleiteten die Lancierung zudem in den sozialen Medien und teilten das Emblem online mit Millionen Fans.

Das Design des Emblems spiegelt die Vision einer Veranstaltung wider, die die gesamte Welt vernetzt und einbezieht. Zu erkennen sind zudem markante Elemente der lokalen und regionalen arabischen Kultur sowie Anspielungen auf den Fussball.

Die geschwungenen Kurven des Emblems erinnern an Wüstendünen, während die Schleife eine Acht zeichnet, die zum einen für die acht atemberaubenden WM-Stadien und zum anderen für das Unendlichkeitssymbol als Sinnbild für die Vernetzung der Veranstaltung steht. Inspiriert ist die Form ferner vom bekannten FIFA WM-Pokal sowie einem traditionellen Wollschal, wie er in den Wintermonaten weltweit und insbesondere im arabischen Raum und in der Golfregion von verschiedensten Menschen und auf verschiedenste Arten getragen wird.

Weiteres Merkmal sind die Stickereien, wie sie für Schals in der arabischen Welt typisch sind. Inspiriert wurden sie von verschiedenen Kulturen aus ganz Asien als Ode an die zweite FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Asien sowie die multikulturelle Gesellschaft Katars. Der regional angehauchte Schal erinnert auch daran, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erstmals im November/Dezember und damit im Winter ausgetragen wird.

In der neuen Schrift, die das Emblem begleitet, verschwimmt traditionelle arabische Kalligrafie zu einem modernen Schriftbild – in Anlehnung an die Region und Asien, wo Tradition und Moderne oft verschmelzen.