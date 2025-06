FIFA hat alle Sponsoren-Pakete für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ verkauft

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ wird von einem vollen Kontingent an Partnern, Sponsoren und Regionalen Förderern unterstützt, nachdem die FIFA alle Sponsorenplätze für das grosse Fussballspektakel verkauft hat. Das Spektrum umfasst sieben FIFA-Partner und sieben FIFA-WM-Sponsoren sowie Regionale Förderer in den fünf Regionen der FIFA, nämlich Europa, Asiatisch-Pazifischer Raum, Naher Osten und Nordafrika, Nordamerika und Südamerika. Die Kooperationen erstrecken sich über mehrere Sektoren und umfassen Rechtepakete, die von umfassender und digitaler Markensichtbarkeit und -assoziierung bis hin zu massgeschneiderten Angeboten für spezielle Initiativen für Fan- und Kundenbindung reichen. Die letzten drei Plätze auf der Liste der Regionalen Förderer werden von folgenden Unternehmen eingenommen: - YouTube: Neben dem regionalen Sponsoring werden auch YouTube Shorts-Autoren vor Ort sein und interessante Szenen hinter den Kulissen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ einfangen. - Visit Las Vegas: Die offizielle Organisation für die Vermarktung der Region Süd-Nevada hat mit der FIFA eine Vereinbarung als Regionaler Förderer in Nordamerika abgeschlossen und wirbt für Las Vegas als eines der begehrtesten Reiseziele der Welt für Freizeit- und Geschäftsreisen. - Fine Hygienic Holding: Das letzte Unternehmen, das den Vertrag als Regionaler Förderer unterzeichnet hat, stellt Desinfektionsmittel, Reinigungsprodukte und Handdesinfektionsstationen für alle Veranstaltungsorte des Turniers bereit. Dies ist eine perfekte Kombination, da die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ das erste globale Sportereignis mit 100 Prozent Zuschauerkapazität seit der COVID-19-Pandemie ist. "Es ist fantastisch, dass wir eine so fruchtbare Zusammenarbeit mit unseren geschätzten Geschäftspartnern und Sponsoren für dieses unglaubliche Spektakel schmieden konnten - die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Nahen Osten", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Die Unterstützung durch unsere Sponsoren trägt nicht nur zur erfolgreichen Durchführung dieses bahnbrechenden Turniers bei, sondern stellt auch sicher, dass wichtige Mittel in die weltweite Entwicklung des Fussballsports reinvestiert werden. Damit tragen sie dazu bei, den Fussball wirklich global zu machen." FIFA Chief Business Officer Romy Gai fügte hinzu: "Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bietet unseren kommerziellen Partnern nie dagewesene Möglichkeiten. Unsere Partner haben im Vorfeld der Veranstaltung bereits eine Reihe von erstklassigen Fan-Aktivitäten und -Initiativen durchgeführt, und wir werden weiterhin Hand in Hand mit ihnen arbeiten, damit sie ihre Ziele erreichen und gleichzeitig das Gesamterlebnis bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verbessern können." Zusätzlich zu all den Fans, die nach Katar reisen, werden Milliarden Fans rund um die Welt das Turnier verfolgen, was kommerziellen Partnern die Möglichkeit gibt, ein überwältigend grosses Publikum anzusprechen. Das Spektakel beginnt am Sonntag, 20. November, mit der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ um 17.30 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MEZ). Der Anstoss zum Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador folgt um 19.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MEZ).