Aufgebot von 36 Schiedsrichtern, 69 Schiedsrichterassistenten und 24 Video-Spieloffiziellen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Erstmalige Ernennung von sechs weiblichen Spieloffiziellen in der Geschichte der Weltmeisterschaft

Die FIFA-Schiedsrichterkommission hat heute die Liste mit den Namen der für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ aufgebotenen Schiedsrichtern veröffentlicht. Auf der Grundlage der individuellen Klasse und Leistung bei FIFA-Turnieren sowie bei anderen internationalen und nationalen Wettbewerben in den letzten Jahren wurden in enger Absprache mit den sechs Konföderationen 36 Schiedsrichter, 69 Schiedsrichterassistenten und 24 Video-Spieloffizielle ausgewählt.

„Wie immer war Klasse das oberste Gebot. Die aufgebotenen Schiedsrichter sind die besten der Welt“, betonte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission. „Die WM 2018 war nicht zuletzt auch dank dem hohen Standard der Schiedsrichter sehr erfolgreich. Wir werden alles daransetzen, in Katar noch besser zu sein.“

Bereits seit 2019 läuft das Projekt „Weg nach Katar 2022“ mit über 50 Trios, die für die WM in Frage kommen und intensiv auf einen möglichen Einsatz vorbereitet werden. Da viele Präsenzveranstaltungen wegen der COVID-19-Pandemie ausfallen mussten, war diese Vorbereitung für längere Zeit allerdings alles andere als einfach.

„Die Pandemie hat unsere Arbeit beeinträchtigt, vor allem 2020 und Anfang 2021. Die WM war damals zum Glück noch ziemlich weit weg, sodass wir genug Zeit hatten, die Kandidaten gut vorzubereiten. Wir geben das Aufgebot frühzeitig bekannt, weil wir mit allen, die für die WM ausgewählt wurden, noch intensiver weiterarbeiten und sie in den kommenden Monaten noch enger begleiten wollen. Die Botschaft ist klar: Ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus, sondern gebt weiter Gas, um euch gewissenhaft auf die WM vorzubereiten“, sagte Collina.

„Dank einem innovativen Kontroll- und Unterstützungsprogramm können die Spieloffiziellen von den FIFA-Schiedsrichterinstrukteuren noch engmaschiger und intensiver begleitet werden. Dies ist ein sehr wichtiger Faktor, von dem wir uns erhebliche Verbesserungen und Fortschritte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 versprechen“, erklärte Busacca. „Darüber hinaus gibt es individuelle Programme, vor allem im Bereich Gesundheit und Fitness. Jeder Spieloffizielle wird in den kommenden Monaten genau kontrolliert, ehe kurz vor der WM technische, physische und medizinische Abschlusstests auf dem Programm stehen, damit die Spieloffiziellen beim WM-Anpfiff in Katar in Topform sind.“