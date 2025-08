Al Hilm als offizieller Spielball der Finalrunden der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ vorgestellt

Heute hat adidas mit dem Al Hilm den offiziellen Spielball für die Halbfinals und das Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ präsentiert. Al Hilm – "der Traum" – folgt auf den offiziellen Spielball der Gruppenphase, Al Rihla, was übersetzt "Die Reise" bedeutet. Der Al Hilm weist wegweisende Innovationen auf: Wie schon beim Al Rihla ist auch der offizielle Spielball für Halbfinale und Finale mit einem Sensor ausgestattet, der den Spieloffiziellen im bisherigen Turnierverlauf schnellere und genauere Entscheidungen ermöglicht hat. In Kombination mit Positionsdaten der Spieler erhalten die Video-Spieloffiziellen Echtzeitdaten, mit denen sie ihre Entscheidungen optimieren und damit zu einem nahtlosen Fanerlebnis beitragen können. In den Ball sind IMU-Sensoren integriert, die verschiedene Daten erfassen. Zusammen mit künstlicher Intelligenz unterstützt die neue Technologie das halbautomatische Abseitssystem und lässt insbesondere bei knappen Abseitssituationen den genauen Zeitpunkt der Ballabgabe besser erkennen. Johannes Holzmüller, FIFA-Direktor der FIFA-Subdivision für Fussballtechnologie und -innovation, sagte: "Mit der Entwicklung der Balltechnologie hat adidas eine zusätzliche Informationsebene eingeführt, die den Video-Spieloffiziellen wertvolle Hinweise an die Hand gibt. Die Balldaten liefern neue Erkenntnisse, die zu den Erfolgsgeschichten vieler einzigartiger Momente auf dem Platz bei dieser Weltmeisterschaft beitragen." Bei der Entwicklung des Balls spielten Umweltaspekte ebenfalls eine zentrale Rolle. Alle Bestandteile wurden sorgfältig ausgewählt, sodass der Al Hilm der erste Ball bei Halbfinal- und Finalspielen einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist, der ausschliesslich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen produziert wurde. Als Inspiration für die Farbgestaltung des Balls – eine texturierte goldene Basis mit dezenten Dreiecksmustern – dienten die funkelnden Wüsten in der Region um Doha, der FIFA WM-Pokal und das Muster der Flagge Katars. "Der Al Hilm ist ein Leuchtfeuer für die Kraft des Sports und des Fussballs, die Welt zusammenzubringen. Millionen von Menschen aus nahezu jedem Land der Erde werden geeint durch ihre Leidenschaft für den Fussball vor den Bildschirmen sitzen. Wir wünschen allen Mannschaften in der letzten Phase des Turniers viel Glück und Erfolg auf der grössten Bühne, die der Weltfussball zu bieten hat", erklärte Nick Craggs, General Manager – Football bei adidas.