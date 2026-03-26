Aufbruch, Aufstieg, Aufsehen: Usbekistan lebt seinen Fussballtraum

Usbekistan ist einer der Gastgeber der FIFA Series 2026 der Männer und empfängt Gabun, Venezuela und Trinidad und Tobago

„Dies wird für unsere Fans ein wahres Fussballfest“ – Ravshan Irmatov, Vizepräsident Fussballverband Usbekistan

Im Juni 2025 schrieb das Land mit der erstmaligen Qualifikation für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Geschichte

Der Fussball in Usbekistan befindet sich im Aufbruch – getragen von wachsender Begeisterung, gezielten Investitionen und historischen Erfolgen. Mit der Ausrichtung grosser FIFA-Turniere betritt der Fussballverband Usbekistans (UFA) dabei keineswegs Neuland.

Bereits 2024 war das Land Gastgeber der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ und empfängt in diesem Monat im Rahmen der erweiterten FIFA Series 2026™ die Teams aus Gabun, Venezuela und Trinidad und Tobago.

„Die Ausrichtung der FIFA Series in unserem Land im März ist eine weitere positive Entwicklung. Starke Mannschaften aus Afrika und Südamerika werden Usbekistan besuchen, und im Vorfeld der Weltmeisterschaft haben die Fans die Möglichkeit, die Nationalmannschaft live im Stadion zu erleben“, erklärt Ravshan Irmatov, Vizepräsident des Fussballverbands von Usbekistan, und ergänzt:

„Es wurden umfangreiche Anstrengungen unternommen, um für die teilnehmenden Mannschaften, Delegationen sowie FIFA- und AFC-Funktionären und den Fans höchsten Komfort und optimale Bedingungen zu gewährleisten – von der Logistik über die Unterbringung bis hin zu Trainingsanlagen und Stadioninfrastruktur gemäss internationalen Standards. Dadurch haben unsere Spezialisten wertvolle Erfahrungen in der Organisation solcher Turniere gesammelt.“

Die positive Entwicklung des Fussballs in Usbekistan ist eng mit den gezielten Investitionen des Verbandes in Infrastruktur und Talentförderung verknüpft. FIFA-Programme wie „Football for Schools“, der Ausbau von Fussballakademien und eine modernisierte Trainerausbildung schaffen die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

„Usbekistan ist ein Land, das reich an Fussballtalenten ist. Es wurde ein klarer Entwicklungsweg etabliert, um Spieler zu identifizieren, zu fördern und auf den Profifussball vorzubereiten. Dank ‚Football for Schools‘ sind Kinder im ganzen Land aktiv eingebunden“, erklärt Irmatov.

Ein strukturiertes Fördersystem mit Sportschulen, Akademien und nationalen Leistungszentren bildet das Rückgrat dieser Entwicklung. Ziel ist es, hochkarätige Spieler für die Nationalmannschaften auszubilden.

Parallel dazu wurden die Akademien landesweit reformiert und die Infrastruktur auf moderne Standards gebracht. Ein besonderer Fokus liegt auf der Trainerausbildung, deren Qualität sich zunehmend in den internationalen Erfolgen der Nationalteams widerspiegelt.

Den bislang grössten Moment seiner Fussballgeschichte erlebte Usbekistan im Juni 2025: Ein torloses Unentschieden gegen die Vereinigten Arabischen Emirate genügte, um erstmals die Qualifikation für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu sichern. Was folgte, war grenzenloser Jubel – ein historischer Durchbruch für das ganze Land, der auch dank der Unterstützung durch die FIFA Wirklichkeit wurde.

Diese Weltmeisterschaft wird ein historischer Meilenstein für Usbekistan sein. In unserem Land lieben Menschen im Alter von 7 bis 70 Jahren den Fussball und verfolgen ihn mit großer Leidenschaft. Die ganze Nation erwartet mit Spannung das Turnier. Ravshan Irmatov Vizepräsident des Fussballverbands von Usbekistan

In den vergangenen Jahren hat Usbekistan gemeinsam mit der FIFA konsequent an diesem Erfolg gearbeitet. Mit technischer Unterstützung entstand ein modernes nationales Fussballzentrum, das unter anderem über ein hochentwickeltes digitales Fussball-Situationszentrum verfügt. Auch im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wurde kräftig investiert: Spielfelder und Stadionanlagen wurden umfassend modernisiert – sichtbare Zeichen eines Landes, das seinen Fussball mit grossem Engagement in die Zukunft führt.

„Zunächst einmal ist der Fussball in Usbekistan dank der starken Unterstützung und Aufmerksamkeit unseres Präsidenten in eine neue Entwicklungsphase eingetreten. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Präsidialdekrete erlassen, um die Infrastruktur zu modernisieren, das Akademiesystem zu reformieren sowie den Jugend-, Breiten- und Frauenfussball gezielt weiterzuentwickeln. Dies hat dem gesamten Fussball im Land einen spürbaren Schub verliehen“, beschreibt Irmatov weitere Erfolgsfaktoren.

"Auf Initiative und mit Unterstützung des Präsidenten wurde zudem das nationale Fussballzentrum gegründet. Bei seinem Besuch in Usbekistan zeigte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino beeindruckt und betonte, dass das Zentrum in kurzer Zeit nach höchsten internationalen Standards errichtet worden sei."

Es ist daher wenig verwunderlich, dass die Nationalteams in verschiedenen Altersklassen sowie die Frauen-Nationalmannschaft regelmässig starke Ergebnisse – nicht nur bei Asienmeisterschaften – erzielen. So nahm die usbekische U-23-Nationalmannschaft 2024 erstmals in ihrer Geschichte an den Olympischen Spielen teil. Doch Irmatov betont auch, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt.

„Für unsere Nationalmannschaften setzen wir uns stets hohe Ziele. Zuvor lag unser Schwerpunkt auf der Qualifikation für die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft – ein Ziel, das wir erreicht haben. Nun richten wir unseren Fokus darauf, bei diesen Turnieren konstant konkurrenzfähig aufzutreten.