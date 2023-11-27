Guadalajara verabschiedet sich als WM-Spielort – zum dritten Mal

Vier Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Guadalajara-Stadion mit einer durchschnittlichen Auslastung von 99,1 %

Eine von zwei Städten, die bereits bei drei FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ Spielort waren, mit 21 WM-Spielen zweithöchste Anzahl

FIFA Fan Festival™ in Guadalajara noch bis 19. Juli geöffnet

Mexikos zweitgrösste Stadt Guadalajara, eine traditionelle Fussballhochburg, hatte bereits im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine wichtige Rolle gespielt und fungierte dann während der Gruppenphase des Turniers als farbenprächtiger und stimmungsvoller Spielort. Anlässlich der vier WM-Spiele, die hier stattfanden, waren Teams aus fünf Kontinentalverbänden in Guadalajara zu Gast, darunter zum ersten Mal auch Mexiko.

Am Freitag, 26. Juni, verabschiedete sich das Guadalajara-Stadion als erste der 16 Spielstätten der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ aus dem Turnier, als der ehemalige Weltmeister Spanien sich am letzten Spieltag der Gruppe H ein packendes Duell mit Uruguay lieferte. Unter den 45 065 Zuschauern, die den 1:0-Sieg von La Roja in der nahezu ausverkauften Arena miterlebten, befand sich auch der spanische König Felipe VI. Die Partie war das insgesamt 21. WM-Spiel, das in Guadalajara ausgetragen wurde. Nur Mexiko-Stadt bringt es auf eine noch höhere Anzahl, und die beiden Städte sind die einzigen, die bei drei Weltmeisterschaften Spielorte waren – eine historische Errungenschaft.

Guadalajara lieferte eine grossartige und stimmungsvolle Kulisse für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Durchschnittlich 45 233 Zuschauer füllten während der vier Spiele die Ränge des beeindruckenden, 16 Jahre alten Stadions in Zapopan, was einer Auslastung von sage und schreibe 99,1 % entspricht.

Die Stadt erfüllte schon im März eine wichtige Rolle für das Turnier, als dort zwei interkontinentale Entscheidungsspiele stattfanden, über die sich die DR Kongo nach 52 Jahren zum ersten Mal wieder für das Weltturnier qualifizierte (damals noch Zaire). Am 11. Juni, wenige Stunden nach dem Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zwischen Mexiko und Südafrika im Mexiko-Stadt-Stadion, ging die spannende Action in Guadalajara weiter. Die Republik Korea sicherte sich nach einer Aufholjagd durch Oh Hyeon-gyus Treffer in der 80. Minute einen 2:1-Sieg gegen Tschechien.

Eine Woche später, am 18. Juni, bestritt El Tri zum ersten Mal ein WM-Spiel in Guadalajara. Mit einem 1:0-Erfolg gegen die Republik Korea sicherten sich die Mexikaner die Tabellenführung in Gruppe A und zogen als erstes Land ins Sechzehntelfinale ein.

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Am 23. Juni kehrte die DR Kongo dann für das Duell mit Kolumbien ins Guadalajara-Stadion zurück. Diesmal war das Ergebnis für die Afrikaner allerdings weniger gut, denn Daniel Muñoz besiegelte mit seinem Treffer mitten in der zweiten Halbzeit den 1:0-Sieg und das Weiterkommen der Südamerikaner.

Der Auftritt des Guadalajara-Stadions bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist zwar mit der Partie Spanien gegen Uruguay zu Ende gegangen, doch es bleiben Erinnerungen an unvergessliche Momente und Höhepunkte, während das Fussballfest beim beliebten FIFA Fan Festival™ in der Stadt weitergeht. Die Veranstaltung auf der Plaza de la Liberación wird bis zum Finale am 19. Juli fortgesetzt, der Eintritt ist frei.