Oranje-Bus: Seit 22 Jahren auf Tour für die niederländischen Fans

Der legendäre Doppeldecker begleitet Oranje seit mehr als zwei Jahrzehnten rund um die Welt

Fahrer Frans Peeters erlebt in Nordamerika bereits seine fünfte FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit dem Bus

Tausende Fans verwandelten Houston beim berühmten Oranje Fanwalk in ein orangefarbenes Meer

Als sich am Samstagmorgen rund 15.000 niederländische Fans an der Rice University versammelten, war von dem kleinen Schreckmoment der Tage zuvor nichts mehr zu spüren. Fahnen wehten, Gesänge hallten durch die Straßen, und an der Spitze des orangefarbenen Trosses rollte der berühmte Oranje-Bus Richtung NRG Stadium.

Zwei Tage zuvor hatte ein technischer Defekt den legendären Doppeldecker noch kurz ausgebremst – ein kleiner „Houston, we have a problem”-Moment in der Stadt der Raumfahrt. Doch rechtzeitig zum großen Auftritt war das Problem behoben.

Begleitet von Tausenden Fans führte der Bus den Oranje Fanwalk durch Houston. Dort besiegten die Niederlande wenige Stunden später Schweden mit 5:1 und schrieben damit ein weiteres Kapitel ihrer außergewöhnlichen Geschichte.

Ein Bus, der um die Welt reist

Seit 22 Jahren begleitet Frans Peeters die niederländischen Fans als Fahrer des Oranje-Busses rund um den Globus. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ist bereits seine fünfte WM mit dem Kultfahrzeug. Von Deutschland über Südafrika, Brasilien und Katar bis nach Nordamerika war der Doppeldecker immer dabei, wenn die Oranje die Weltbühne betrat.

„Wo immer wir auftauchen, wird gesungen, getanzt und gelacht“, sagt Peeters. „Wir bringen Freude und ein Lächeln zu den Menschen. Am Ende sind wir alle eine große Familie.“

Die Geschichte dieses Busses begann vor der UEFA EURO 2004™, als einige Freunde einen alten englischen Doppeldecker kauften und ihn in den Farben der Niederlande umbauten. Was als spontane Idee entstand, entwickelte sich zu einem Symbol der niederländischen Fankultur. Heute hat der Bus mehr als 70.000 Kilometer auf See und Zehntausende weitere Kilometer auf Straßen rund um die Welt zurückgelegt. Bei mehr als 60 Fanmärschen sollen ihm über 450.000 Fans gefolgt sein.

Für Peeters ist der Bus längst mehr als nur ein Fahrzeug.

„Es gibt keinen anderen Bus auf der Welt, der seiner Nationalmannschaft überallhin folgt“, sagt er. „Das kostet Zeit, Geld und manchmal auch Nerven. Aber wir machen es trotzdem.“

Angeführt vom orangefarbenen Doppeldecker zog der Fanwalk in Houston erneut Tausende Menschen an. Entlang der Strecke schlossen sich nicht nur niederländische Anhänger, sondern auch zahlreiche Einwohner der Gastgeberstadt an.

Zu ihnen gehörten auch Paul Hirschel und Caroline Dessing aus Rotterdam, die als orangefarbene Freiheitsstatuen am Fanwalk teilnahmen. „Die Freiheitsstatue steht für Freiheit, Freundschaft und internationale Verbundenheit“, sagte Dessing. „Das sind Werte, die auch die niederländische Fussballfamilie verbinden.“

Mehr als nur ein Fanmarsch

In Houston standen auf dem Oberdeck des Oranje-Busses auch die FIFA-Legenden Wesley Sneijder und Edwin van der Sar. Beide erlebten die besondere Atmosphäre aus nächster Nähe.

„Das wird nie langweilig“, sagte Sneijder dem niederländischen Sender NOS. „Man sieht nicht nur niederländische Fans. Auch die Menschen hier in der Stadt schließen sich an und feiern mit. Überall, wo die Oranje spielt, sprechen die Menschen über diesen Fanwalk. Er ist zu einer echten Tradition geworden.“

Auch Chris Canetti, Präsident des „FIFA World Cup 2026™ Houston Host Committee“, ist von der Atmosphäre beeindruckt. „Die Ankunft der Oranje-Fans bringt eine unglaubliche Energie in unsere Stadt. Houston freut sich, Gastgeber für eine der bekanntesten Fantraditionen des Weltfussballs zu sein.“

Marianne van Leeuwen, Direktorin Profifussball beim niederländischen Fussballverband KNVB, ergänzt: „Das Besondere ist die Verbindung zwischen der Mannschaft und unseren Fans. „Gemeinsam schaffen wir diese einzigartige Atmosphäre, auf die wir uns bei jedem Turnier freuen.“

Wenn „Football Unites the World“

Für Peeters geht die Bedeutung des Oranje-Busses weit über Fussball hinaus. Auf die Frage nach seiner schönsten Erinnerung muss er nicht lange überlegen. Sie führt ihn zurück zur UEFA EURO 2012 in der Ukraine.

„„Die Menschen dort wirkten zunächst sehr zurückhaltend“, erinnert er sich. „Nach dem ersten Spiel sah man ein kleines Lächeln. Nach dem zweiten ein größeres. Und nach dem dritten Spiel marschierten sie singend und tanzend mit uns zum Stadion. Es war wie eine Blume, die sich langsam öffnet.“

Für den Niederländer beschreibt diese Erfahrung am besten, worum es beim Oranje-Bus geht: Menschen zusammenzubringen – unabhängig von Sprache, Herkunft oder Kultur.

Diese Verbindung war auch in Houston spürbar. Entlang der Strecke jubelten Anwohner den Fans zu und schlossen sich teilweise sogar dem Fanwalk an. „Zu sehen, wie hier Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen zusammenkommen, ist einfach beeindruckend“, sagte der aus Houston stammende Noe Contreras. „Genau das macht dieses Turnier so besonders.“

„Wir sind der zwölfte Mann hinter unserer Mannschaft“, sagt Peeters. „In guten wie in schlechten Zeiten.“