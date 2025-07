FIFA bestätigt Zeitplan für die Wahl der Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Angesichts der dynamischen Entwicklung der COVID-19-Pandemie peilen die FIFA und die ausrichtenden Verbände erste Inspektionsbesuche in den Bewerberstädten per Anfang Juli 2021 an. Die FIFA wird sich dabei weiterhin an die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden zur Pandemie halten und die Inspektionen nur durchführen, sofern die Gesundheits- und Sicherheitslage dies in den einzelnen gastgebenden Ländern zulässt.