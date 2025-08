Grossartige Spielorte bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ vorgestellt

Bekanntgabe in einer Live-TV-Show in New York

Heute Abend wurde auf dem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ein Meilenstein gesetzt, als die FIFA die 16 Spielorte der ersten WM-Ausgabe mit 48 Teams präsentierte. Den Rahmen dieser mit Spannung erwarteten Bekanntgabe bildete eine Fernsehshow, die gemeinsam mit FOX und Telemundo in New York produziert und via FIFA+ live in die drei WM-Austragungsländer (Kanada, Mexiko und USA) und in die ganze Welt übertragen wurde.