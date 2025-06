Yadea Regionaler Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ für Asien

Das chinesische Unternehmen Yadea, das bei der Produktion von elektrisch angetriebenen Motor-, Fahrrädern und Rollern führend ist, wurde heute bei einer Feier in Schanghai als Regionaler Förderer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ präsentiert. Als Regionaler Förderer für Asien genießt Yadea eine Reihe von Rechten, u. a. Präsenz auf LED-Werbebanden während des Wettbewerbs, Zugang zu Tickets und Rechte zur Markenanbindung in seiner Region.

"Wir freuen uns, Yadea als Regionalen Förderer an unserer Seite zu haben und gemeinsam in dieser bedeutenden Region noch mehr Fussballfans zu erreichen", betonte FIFA-Handelsdirektor Philippe Le Floc’h. "Yadea spricht Junge an und steht für Nachhaltigkeit, was für uns sehr wichtig ist."