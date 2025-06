Vivo offizieller Smartphone-Sponsor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022™

Vivo wurde heute als offizieller FIFA-Smartphone-Sponsor präsentiert. Der entsprechende Sponsoringvertrag dauert bis 2022 und umfasst die nächsten beiden FIFA Fussball-Weltmeisterschaften™ in den Jahren 2018 und 2022. Die Bekanntgabe erfolgte heute in Peking im weltberühmten Kaiserlichen Ahnentempel im Beisein von Vivo-Vizepräsident Ni Xudong und FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura.

Als offizieller FIFA-Smartphone-Sponsor wird Vivo die FIFA Fussball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022™ sowie die betreffenden Ausgaben des FIFA Konföderationen-Pokals unterstützen. Die globale Reichweite der sechsjährigen Partnerschaft sichert Vivo enorme Präsenz. So wird das Vivo-Logo bei jedem Spiel auf Werbebanden am Spielfeldrand, auf den Spieltickets, in Medienmitteilungen und auf anderen wichtigen Werbeplattformen zu sehen sein. Der Vertrag beinhaltet auch besondere Marketingaktionen wie das Recht, ausgewählte Gäste beim Aufwärmen der Spieler als Vivo-Smartphone-Fotografen einzusetzen. Vivo wird zudem ein spezielles WM-Telefon lancieren, das den Fussballfans weltweit ein einmaliges Erlebnis bieten wird.