Lebenslange Sperre für Spieloffiziellen wegen Spielmanipulation

Die FIFA-Disziplinarkommission hat den ghanaischen Spieloffiziellen Joseph Odartei Lamptey lebenslang für jegliche nationale und internationale Fussballtätigkeit (administrativ, sportlich und anderweitig) gesperrt.

Der Offizielle wurde der Verletzung von Art. 69 Abs. 1 (unerlaubte Einflussnahme auf den Ausgang eines Spiels) des FIFA-Disziplinarreglements beim Qualifikationsspiel für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ vom 12. November 2016 zwischen Südafrika und Senegal für schuldig befunden.

Den ghanaischen Spieloffiziellen David Lionheart Nii Lartey Laryea, dessen Verhalten ebenfalls Gegenstand von Untersuchungen war, hat die FIFA-Disziplinarkommission hingegen in allen Punkten freigesprochen.

Weitere Informationen zum Spiel Südafrika – Senegal werden bekannt gegeben, sobald die Entscheidung rechtskräftig ist.