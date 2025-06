FIFA-Ausschreibung der russischen Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2018™ und den FIFA Konföderationen-Pokal 2017

Die FIFA hat für Russland die Medienrechte für den FIFA Konföderationen-Pokal Russland 2017 und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ ausgeschrieben. Die Rechte gelten für Fernsehen sowie Internet-, Mobilfunk- und Radioübertragungen. Bieter können auch ein Interesse an den Medienrechten für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ anmelden und ein separates, bedingungsloses Gebot für diese Rechte einreichen.

Mithilfe dieser Ausschreibung will die FIFA die Medienunternehmen finden, die die Sendevorgaben der FIFA operativ am besten einhalten und – getreu dem Ziel der FIFA – so viele Zuschauer wie möglich erreichen und den Fans ein erstklassiges TV-Erlebnis bieten können.