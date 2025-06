Visa-Vorverkauf für Tickets für die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft Litauen 2021™

Kaunas, Vilnius und Klaipėda Spielorte des ersten FIFA-Wettbewerbs in Litauen

Nach dem Visa-Vorverkauf beginnt am 20. August um 9.00 Uhr MEZ (10.00 Uhr Lokalzeit) der allgemeine Kartenverkauf, der bis zum Finaltag dauert (oder solange Vorrat).

24 Nationalteams werden bei diesem atemberaubenden Turnier in Litauen ab dem 12. September um die Krone im Futsal kämpfen. Für Litauen wird es nicht nur die Premiere als Gastgeber eines FIFA-Turniers, sondern auch der erste Auftritt überhaupt bei einer FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ sein.

Gespielt wird bis zum 3. Oktober in topmodernen Arenen in Kaunas, Vilnius und Klaipėda. In jeder Halle finden jeweils zwei Spiele hintereinander statt, wobei die betreffenden Tickets jeweils für beide Spiele gültig sind. Die Tickets werden nach Eingang der Bestellungen vergeben.