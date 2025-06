Rollstuhlfahrerin genießt unvergesslichen Moment an der Seite Ronaldos

Vor dem heutigen Anstoß im Spartak-Stadion in Moskau erlebten die Fans einen bewegenden Moment, als Cristiano Ronaldo das Spielfeld mit einer zehnjährigen Rollstuhlfahrerin an der Hand betrat.

"Ich konnte nicht erwarten, dass es so eine tolle Erfahrung sein würde. Cristiano Ronaldo war überragend. Er gab mir seine Jacke und einen Kuss für Glück. Ich befand mich im Zentrum unglaublicher Emotionen und habe Russland unterstützt. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt", freute sich Haeredinova nach dem unvergesslichen Moment im ausverkauften Spartak-Stadion.