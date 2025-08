Auslosung für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft VAE 2021™ am 29. November 2021

Die Auslosung der Paarungen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft VAE 2021™ findet am Montag, 29. November 2021, um 17.00 Uhr MEZ in Zürich statt. Die virtuelle Veranstaltung wird auf allen Gebieten live auf FIFA.com übertragen. Insgesamt sieben Klubs werden Anfang 2022 (Bekanntgabe der genauen Daten vor der Auslosung) am Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten teilnehmen: