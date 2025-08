Urawa setzt sich die Krone auf

Mit dem Wissen, dass ein torloses Remis bereits zum Titelgewinn reichen würde, gingen die Gastgeber mit reichlich Selbstbewusstsein in die Partie. Kazuki Nagasawa scheiterte zweimal aus aussichtsreicher Position, auf der Gegenseite vergab Hilals Top-Torjäger Omar Khribin die größte Möglichkeit.

In der Schlussphase schwächten sich die Mannschaft aus Saudiarabien selbst, als Salem Al-Dawsari die gelb-rote Karte kassierte. Am Ende ließ Rafael Silva in der 88. Minute mit seinem neunten Treffer im laufenden Wettbewerb die Japaner jubeln.