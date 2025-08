Alte Bekannte treffen im Halbfinale aufeinander

Al Hilal empfängt Persepolis an neutralem Spielort

Urawa Red Diamonds visieren im Halbfinale gegen Shanghai SIPG zweiten Titel an

Im Halbfinale des AFC Champions League 2017 treffen am Dienstag und Mittwoch alte Rivalen aufeinander. Im Westen empfängt der saudische Spitzenklub Al Hilal das Team von Persepolis Teheran. Die beiden Teams treffen auf kontinentaler Ebene bereits zum siebten Mal aufeinander. Im Fernen Osten begegnen sich Shanghai SIPG und die Urawa Red Diamonds in diesem Jahr bereits zum dritten Mal. Während der Gruppenphase konnten sie je ein Spiel gewinnen und wollen nun wissen, wer die Nase vorn hat.

Die Spiele Al Hilal – Persepolis Diese Paarung ist ein echter Klassiker, wenn man den Status beider Teams unter den traditionellen Fussballmächten Asiens berücksichtigt. Die beiden Klubs sind "Alte Bekannte" und haben sich auf kontinentaler Ebene bereits sechsmal gegenübergestanden, davon zweimal in dieser Saison. Beide Spiele endeten mit einem Remis. Al Hilal geht mit einem leichten mentalen Vorteil in die Begegnung, da das Team einen Sieg mehr auf dem Konto hat als der Rivale aus Iran.

Persepolis kann hingegen Mut aus dem einzigen Sieg vor zwei Jahren schöpfen, als man sich zu Hause mit 1:0 durchsetzte. Beim Topklub aus Teheran hofft man in der Offensive vor allem auf den nigerianischen Stürmer Godwin Mensha. Beim Klub aus Riad ist derweil der Brasilianer Carlos Eduardo für das Toreschießen verantwortlich. Er führt die Torjägerliste des Teams derzeit mit sieben Treffern an.

Shanghai SIPG – Urawa Reds Diese Begegnung verspricht torreich zu werden, denn beide Klubs gehören in dieser Saison zu den offensivstärksten Mannschaften. Die Urawa Reds, die den Wettbewerb vor einem Jahrzehnt gewonnen haben, können in zehn Begegnungen 23 Tore für sich verbuchen. Shanghai SIPG hat lediglich drei Treffer weniger auf dem Konto. Die beiden Aufeinandertreffen in der Gruppenphase ergaben ein ausgewogenes Bild, denn jedes Team sicherte sich einmal die drei Punkte.