Gründung: 1686 Bevölkerung: 2.382.000

Doha liegt an der Ostküste Katars. Der Name der Landeshauptstadt ist vom arabischen Begriff dohat abgeleitet, was "Rundheit" bedeutet und eine Anspielung auf die rundlichen Buchten der umliegenden Küstenlinie ist. Das wichtige Handelszentrum kann mit einer ganzen Palette moderner Sehenswürdigkeiten aufwarten. Regierungsabteilungen, Ministerien, Finanz- und Geschäftsorganisationen haben hier ihren Sitz. Der neue Hafen und der Flughafen sind das Tor zur Welt.

Doha bietet eine interessante Kombination aus Tradition und Moderne und ist für seine zahlreichen Moscheen, Türme und Festungen bekannt, beispielsweise die Doha-Festung und die Barzan Towers. Außer mit historischen Sehenswürdigkeiten kann Doha mit einer erstklassigen Infrastruktur, beeindruckenden Wolkenkratzern im Stadtzentrum und einer Vielfalt moderner Einkaufszentren aufwarten.