Ticketingbetreiber Kassir.ru Nationaler Förderer von Russland 2021™

Die FIFA und das lokale Organisationskomitee präsentieren den Ticketverkaufsbetreiber Kassir.ru als ersten Nationalen Förderer der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Russland 2021™. Als größter russischer Anbieter für Ticketingdienstleistungen für Veranstaltungen verfügt Kassir.ru über enorme Erfahrung und wird als offizieller Ticketingbetreiber des Wettbewerbs den gesamten Kartenverkauf abwickeln und die Bewerbung des Turniers unterstützen. "Wir freuen uns sehr, beim Marketing und Ticketing für dieses großartige Turnier einen so erfahrenen Partner an unserer Seite zu haben", betonte FIFA-Marketingdirektor Jean-François Pathy. "Das Fanerlebnis ist bei einer Veranstaltung wie der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft das A und O. Der problemlose Zugang zu Tickets ist die Grundvoraussetzung, damit Zuschauer ein einzigartiges Turnier erleben." "Wir freuen uns sehr, dass Kassir.ru Nationaler Förderer und offizieller Ticketingbetreiber der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Russland 2021 ist", sagte Ekaterina Kamenewa, Marketingdirektorin von Kassir.ru. "Wir können das Turnier kaum erwarten. Mit unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich Ticketleistungen können wir die Fans ins Zentrum dieser großartigen Veranstaltung stellen." In den letzten 20 Jahren ist Kassir.ru zu einer der wichtigsten Adressen für Tickets verschiedenster Veranstaltungen in ganz Russland geworden und garantiert Fans dank offiziellen Tickets ein unbeschwertes Erlebnis. Informationen zum Kartenverkauf für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2021™ sind auf FIFA.com/tickets zu finden. Visa ist die bevorzugte Zahlungsmethode für die FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Russland 2021™. Das Turnier findet vom 19. bis 29. August 2021 in Moskau statt. Weitere Informationen sind auf FIFA.com zu finden.