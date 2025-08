QatarEnergy offizieller FIFA-Partner des FIFA-Arabien-Pokals Katar 2021™

QatarEnergy unterstützt die FIFA als offizieller Partner des FIFA-Arabien-Pokals 2021™, der vom 30. November bis zum 18. Dezember 2021 in Katar ausgetragen wird.

„Der FIFA-Arabien-Pokal bietet QatarEnergy die einzigartige Möglichkeit, seine Beziehung zum Sport und zum Fussball in der Region zu stärken“, sagte Eduardo Solis, Leiter der FIFA-Abteilung für Marketingpartnerschaften. „Sowohl das Turnier als auch unser neuster Sponsor sind in Katar verankert und möchten die Menschen zusammenbringen. Wir freuen uns auf den herzlichen Empfang der Menschen in Katar, deren Gastfreundschaft und Gemeinsinn – und natürlich auf grossartige Spiele.”