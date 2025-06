Tickets für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ ab morgen erhältlich

Der FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ bietet den Fans die Möglichkeit, während der Gruppenphase täglich mehrere Spiele in den beeindruckenden Stadien zu besuchen und so einen Vorgeschmack auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zu erhalten. Der erste panarabische FIFA-Wettbewerb wird vom 30. November bis zum 18. Dezember 2021 mit 16 Teams aus ganz Arabien ausgetragen und garantiert den Zuschauern und Spielern echte katarische Gastfreundschaft.

Fans, die live in den Stadien dabei sein wollen, können ab Dienstag, 3. August 2021, Tickets bestellen. Ab 12.00 Uhr Doha-Zeit (11.00 Uhr MEZ) haben Visa-Karteninhaber während des Visa-Vorverkaufs auf FIFA.com exklusiv die Möglichkeit, für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ Tickets zu bestellen. Diese erste Verkaufsperiode, die vom Dienstag, 3. August, bis zum Dienstag, 17. August, dauert, ist Visa-Karteninhabern vorbehalten. Während dieser Verkaufsperiode haben alle Bestellungen die gleichen Chancen. Es kommt also nicht darauf an, ob Tickets am ersten, letzten oder an einem anderen beliebigen Tag beantragt werden. Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, werden die betreffenden Karten zugelost. Allen Ticketbestellern wird bis Mitte September ordnungsgemäß mitgeteilt, ob ihnen alle oder einige der bestellten Tickets zugelost wurden oder nicht.