Die Zukunft hat begonnen: FIFA bringt Leistungsanalysen auf eine neue Ebene

Ähnliches Analytik-Konzept für die FIFA Fussball-WM 2022™ in Planung

FIFA Football Language soll die technische Entwicklung in aller Welt fördern

FIFA-Spezialisten analysieren Daten des FIFA Arabien-Pokals 2021™ in Echtzeit

Beim FIFA Arabien-Pokal 2021™ nimmt ein Expertenteam jeden einzelnen Spieler in jeder Sekunde jedes Spiels in einer detaillierten Analyse genau unter die Lupe. Diese bahnbrechende Neuerung führt zu einer Fülle neuer Leistungsdaten und steht im Einklang mit der Vision der FIFA, mithilfe technischer Innovationen die internationale Spitze im Fussball zu verbreitern.

In Katar setzen die Analysten auf FIFA Football Language – eine Lösung, die seit mehr als zwei Jahren entwickelt wurde. Das am Mittwoch vorgestellte Tool steht Trainern und Spielern aus aller Welt offen und führt technische Expertise mit der Entwicklung in allen Bereichen des Fussballs zusammen.