Ab morgen wieder Tickets für den FIFA-Arabien-Pokal Katar 2021™ erhältlich

Die beiden brandneuen Stadien sind Schauplatz eines spannenden ersten Spieltags. Während Katar um 19.00 Uhr Doha-Zeit sein Auftaktspiel gegen Bahrain im al-Bayt-Stadion bestreitet, treffen um 22.00 Uhr Doha-Zeit im Ras-Abu-Aboud-Stadion die Vereinigten Arabischen Emirate und Syrien aufeinander. Die Anstoßzeiten der drei ersten Spiele am Eröffnungstag wurden leicht geändert. Der aktuelle Spielplan ist auf FIFA.com zu finden. Bereits für diese Spiele verkaufte Tickets bleiben trotz der angepassten Anstoßzeiten gültig. Fans können in der Gruppenphase bis zu zwei der jeweils vier Partien pro Tag besuchen, solange die Anstoßzeiten mindestens vier Stunden auseinanderliegen und sie so für die Anreise zum zweiten Spiel mit dem öffentlichen Verkehr genügend Zeit haben. Erhältlich sind in dieser Verkaufsphase, die bis Dienstag, 12. Oktober 2021, um 12.00 Uhr Doha-Zeit/11.00 Uhr MEZ dauert, auch Teamserien. Am Dienstag, 2. November, folgt die Last-Minute-Verkaufsphase, die bis zum Ende des Turniers dauert.