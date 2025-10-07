Programm für ehrenamtliche Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ mit Rekordzahlen

Mehr als eine Million Bewerbungen – so viele wie nie zuvor für eine Sportveranstaltung

Erstes offizielles FIFA-Zentrum für ehrenamtliche Helfer heute in New York/New Jersey eröffnet

Bewerbungen noch bis zum 10. Oktober 2025 möglich

So viele Personen wie nie zuvor haben sich als ehrenamtliche Helfer für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beworben. Drei Tage vor Ende der Bewerbungsfrist sind für das globale Fussballspektakel im nächsten Jahr über eine Million Bewerbungen eingegangen und damit mehr als für jede andere Sportveranstaltung zuvor.

Die unglaubliche Zahl unterstreicht die lokale, nationale und globale Ausstrahlung des bislang grössten und besten Fussballturniers der Welt. Rund 65.000 ehrenamtliche Helfer werden beim Turnier im Einsatz stehen, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.

Ehrenamtliche Helfer sind die Seele von FIFA-Veranstaltungen, da sie die Welt willkommen heissen, ihren Nationalstolz und ihre Begeisterung mit den Fans aus aller Welt teilen und dafür sorgen, dass alle Besucher bei der grössten Show auf Erden ein tolles Erlebnis haben.

„Die ehrenamtlichen Helfer sind bei jedem FIFA-Turnier das Herz, die Seele und das lachende Gesicht. Sie können ihren Nationalstolz zeigen, einen Blick hinter die Kulissen des Turniers werfen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und lebenslange Freundschaften schliessen, während sie gleichzeitig ein historisches Turnier unterstützen“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Bei der der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ werden so viele ehrenamtliche Helfer dabei sein wie bei keiner anderen FIFA-Veranstaltung zuvor. Grund sind das auf 48 Teams erweiterte Teilnehmerfeld sowie die Austragung des Turniers an 16 Spielorten in drei Ländern.

Präsident Infantino sagte dazu: „Wir haben ehrenamtliche Helfer im Alter von 18 bis 92 Jahren, von Studenten am Anfang ihrer Karriere bis zu Rentnern, die ihre Talente und Erfahrungen einbringen, und alle haben eine Geschichte zu erzählen – das ist wirklich die vielfältigste Gemeinschaft der Welt.“

Erfahrung als ehrenamtliche Helfer ist nicht erforderlich. Erfolgreiche Bewerber werden in 24 Funktionsbereichen an offiziellen und nicht offiziellen Orten wie Stadien, Trainingsanlagen, Flughäfen und Hotels eingesetzt.

Die Bewerbungsfrist dauert nur noch drei Tage bis zum 10. Oktober.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die ehrenamtlichen Helfer Prüfungen unterzogen, um die ausgewählten 65.000 Personen auf die einzelnen Funktionen zu verteilen. Danach werden sie geschult, damit sie bereit sind, um Millionen von Fans in Nordamerika beim mit Spannung erwarteten Turnier willkommen zu heissen.

Neben der Rekordmarke beim Programm für ehrenamtliche Helfer wurde heute noch ein weiterer Meilenstein erreicht. So wurde in New York/New Jersey das erste der insgesamt zwölf offiziellen FIFA-Zentren für ehrenamtliche Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ eröffnet.

Die Zentren sind der Dreh- und Angelpunkt für die ehrenamtlichen Helfer vor, während und nach dem Turnier. In den Zentren finden alle Prüfungen, Einführungen und Schulungen statt. Sie sind folglich Ausgangspunkt einer unvergesslichen Reise für Tausende ehrenamtlicher Helfer.