Startschuss für die Freiwilligenarbeit bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Mehr als 68.000 Personen haben sich für die 8.000 Stellen als Freiwillige bei der ersten FIFA Klub-WM beworben

Das am 14. Juni beginnende Turnier wird in elf Austragungsorten stattfinden

Zu den ersten Freiwilligen, die ihre Ausrüstung abholten, gehörten ein Vater und sein Sohn mit einer interessanten Geschichte

Angesichts der wachsenden Vorfreude auf die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ laufen die Vorbereitungen für die Freiwilligenarbeit auf Hochtouren. Damit ist klar, dass das lang erwartete Turnier mit 32 der erfolgreichsten Klubs der Welt kurz bevorsteht.

Freiwillige sind das Herzstück jedes FIFA-Turniers – sie helfen überall, von der Logistik über die Gästebetreuung bis hin zur technischen Unterstützung und dem Stadionmanagement. Die erste Ausgabe der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ beginnt am Samstag, den 14. Juni, in Miami. Insgesamt werden dabei rund 8.000 Freiwillige in 20 US-Städten im Einsatz sein.

Offiziell begann die Freiwilligenarbeit am 2. Juni mit der Ausgabe der Ausrüstung in New York und New Jersey, wo am Sonntag, dem 13. Juli, der erste Klub-Weltmeister gekürt wird.

Unter denjenigen, die am ersten Tag in New York und New Jersey ihre Ausrüstung abholten, waren auch João José Fartura und sein Vater Armando Fartura. Letzterer war schon bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 1999™ als Freiwilliger dabei. Jetzt freut er sich, zusammen mit seinem Sohn wieder bei einem grossen Turnier in den USA mithelfen zu können.

Armando kommentierte dies wie folgt: „Ich habe mich freiwillig gemeldet, um bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ dabei zu sein. Man kann viele Leute kennenlernen, darunter sogar Filmstars und Profifussballer. Dass ich das zusammen mit meinem Sohn erleben darf, macht das alles noch besonderer.“

Sein Sohn João José fügte hinzu: „Wir können neue Leute kennenlernen, neue Kulturen entdecken, Freundschaften fürs Leben schliessen und Menschen aus aller Welt treffen. Genau darauf freuen wir uns am meisten.“

Wie bei jedem Turnier des Weltverbands werden die Freiwilligen verschiedene Aufgaben übernehmen, darunter die Begrüssung von FIFA-Legenden, die Unterstützung der Fans bei der Sitzplatzsuche, das Tragen von Fahnen, Hilfeleistungen für die Medien und die Ausgabe von Berechtigungsausweisen.

Mit einem warmen Lächeln, offenen Armen und grosser Einsatzbereitschaft werden sie nicht nur die ersten sein, die die Besucher aus aller Welt willkommen heissen, sondern auch die letzten, die gehen – damit sich alle Fans, Spieler und Gäste als Teil von etwas ganz Besonderem fühlen können. Sie sind die treibende Kraft hinter den Kulissen, die das Unmögliche möglich machen und den Geist des Fussballs verkörpern, indem sie Kulturen vereinen, die Fans näher zusammenbringen und im Stillen ihren Beitrag zu diesem historischen Ereignis leisten.

Die Freiwilligen, die bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ mithelfen und für eine unvergessliche Atmosphäre sorgen, gehören alle zum Volunteer-Programm des Weltverbands, das im Dezember 2020 ins Leben gerufen wurde und mittlerweile mehr als eine Million Mitglieder aus 228 Ländern vorweisen kann.

Wer über 18 Jahre alt ist, kann sich auf der FIFA-Volunteer-Plattform anmelden, um sich über die neuesten Nachrichten zu informieren und mehr über die Freiwilligenarbeit bei bevorstehenden FIFA-Veranstaltungen zu erfahren. Wer sich bei einem FIFA-Turnier als freiwilliger Helfer engagieren möchte – darunter auch bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ –, kann sich über die Plattform für das FIFA Volunteer-Programm bewerben.

Dabei wird es auch einen kleinen Vorgeschmack auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ geben. Für alle, die nächstes Jahr dabei sein wollen, gibt es gute Nachrichten!