FIFA unterstützt die UNO beim Internationalen Jahr der Freiwilligen 2026

2026 von der UNO-Generalversammlung zum Internationalen Jahr der Freiwilligen für nachhaltige Entwicklung erklärt

Mehr als 2,5 Millionen ehrenamtliche Helfer bei der FIFA registriert, rund 50.000 davon bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Einsatz

„Ehrenamtliche Helfer verkörpern die Atmosphäre und das lebendige, lokale Vermächtnis unserer Wettbewerbe“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino

Seit vielen Jahren profitiert die FIFA vom Engagement, Enthusiasmus und Wissen von Millionen von ehrenamtlichen Helfern bei unzähligen Wettbewerben und Veranstaltungen und unterstützt deshalb noch so gerne das Internationale Jahr der Freiwilligen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Die UNO-Generalversammlung hat 2026 zum Internationalen Jahr der Freiwilligen erklärt und die Mitgliedstaaten, den Privatsektor und weitere Akteure dazu aufgerufen, die schätzungsweise eine Milliarde Freiwilligen und deren unschätzbaren Einsatz für das Gemeinwohl zu würdigen und zu unterstützen.

Die FIFA wird diese Botschaft mit ihrer Beteiligung noch stärker in die Welt hinaustragen und die Menschen ins Scheinwerferlicht rücken, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit einen so wertvollen Beitrag zu FIFA-Veranstaltungen leisten.

„Die FIFA arbeitet bereits bei mehreren wirksamen Programmen mit den Vereinten Nationen zusammen. Wir freuen uns daher sehr, nun auch das Internationale Jahr der Freiwilligen zu unterstützen“, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wo wären wir ohne die Uneigennützigkeit und das Engagement der weltweit eine Milliarde Freiwilligen? Mit ihrem Einsatz stärken sie die Gemeinschaft und verändern Leben. Sie verdienen unsere Anerkennung und Unterstützung.“

Für die Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit kann man sich kein passenderes Jahr vorstellen als 2026, wenn mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ die bislang grösste und inklusivste Sportveranstaltung stattfindet. Fussballfans aus aller Welt werden in Nordamerika für eine grossartige Stimmung sorgen, während 48 Teams – so viele wie nie zuvor – ein Spektakel bieten werden.

Eine entscheidende Rolle beim bahnbrechenden Turnier spielen auch die rund 50.000 ehrenamtlichen Helfer in Kanada, Mexiko und den USA, die das Gesicht und das Fundament einer komplexen Organisation bilden. Sie heissen Fans und Medienvertreter willkommen, unterstützen die Teams, den Spielbetrieb und die Logistik hinter den Kulissen und schlagen eine Brücke zwischen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und der Bevölkerung in den drei Austragungsländern.

Seit diesem Jahr zählt die FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer mehr als 2,5 Millionen Mitglieder. Sie spielen bei Veranstaltungen eine wichtige Rolle, indem sie die Gemeinschaft bereichern und Menschen weltweit inspirieren. Darüber hinaus erwerben sie neue Fähigkeiten, knüpfen Beziehungen und erleben unvergessliche Momente. Mehr als 500.000 Personen haben sich für eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ beworben.

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„Ich weiss nicht, was die FIFA und der Fussball ohne ehrenamtliche Helfer wären. Von Trainern, Schiedsrichtern und Funktionären im Amateurfussball bis hin zur fröhlichen und kompetenten Crew, die die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zum Leben erweckt, ist unser Sport auf die Begeisterung, das Fachwissen und die Grosszügigkeit unzähliger ehrenamtlicher Helfer angewiesen“, betonte Gianni Infantino.

„Für das wertvolle Engagement und die freundlichen Gesichter dieser unverzichtbaren Mitglieder der FIFA-Familie sind wir unheimlich dankbar. Sie verkörpern die Atmosphäre und das lebendige, lokale Vermächtnis unserer Wettbewerbe“, fügte er hinzu.