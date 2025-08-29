Bewerbungen für das Programm für ehrenamtliche Helfer der FIFAe Finals 2025™ ab sofort möglich

Wichtige Unterstützung bei der Durchführung von drei FIFAe World Cups™

Austragung der FIFAe Finals 2025™ vom 10. bis zum 19. Dezember in Riad (Saudiarabien)

Bewerbung via volunteer.fifa.com

Bewerbungen für das Programm für ehrenamtliche Helfer der FIFAe Finals 2025™ sind ab sofort möglich.

Vom 10. bis zum 19. Dezember ist Riad Schauplatz der FIFAe Finals 2025™. Getreu seiner Vision 2030 festigt Saudiarabien damit seine führende Stellung im E-Sport.

Ehrenamtliche Helfer leisten einen wichtigen Beitrag zur Veranstaltung erstklassiger Wettbewerbe, wie sie das Königreich anstrebt, und können bei einer der führenden E-Sport-Veranstaltungen der Welt dazulernen und sich weiterentwickeln.

Gesucht werden Helfer in ganz verschiedenen Bereichen wie Transport, Unterbringung, Zugangsmanagement, Fanbeteiligung, Zuschauerdienste, Ticketing, Wettbewerbsmanagement, Gästebetreuung und Schiedsrichterleistungen.

Eine Bewerbung gilt für alle drei Wettbewerbe, die an folgenden Daten ausgetragen werden.

Antragsteller müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 18 Jahre alt sein

Bewohner oder Staatsbürger von Saudiarabien sein

über gute Englisch- und Arabischkenntnisse verfügen (Kenntnis weiterer Sprachen ist von Vorteil)

für die Dauer der Turniere verfügbar sein

Erfahrung als ehrenamtlicher Helfer ist nicht erforderlich.

Bewerbungen sind nur beschränkt möglich. Interessierte Personen sollten sich daher umgehend bewerben. Erfolgreiche Bewerber erhalten während jeder Phase E-Mails mit weiteren Informationen und Anweisungen.

Ehrenamtliche Helfer bei FIFA-Turnieren und -Veranstaltungen erhalten eine offizielle Uniform, Mahlzeiten während der Einsätze, Geschenke und Souvenirs in limitierter Auflage, die Möglichkeit, neue Kompetenzen zu erwerben, sowie unvergessliche Erinnerungen an ein einmaliges Erlebnis.