Farbenfrohe und verbindende Uniform für die ehrenamtlichen Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Ehrenamtliche Helfer in allen drei Austragungsländern mit einheitlicher Uniform zur Begrüssung der Welt in den 16 Spielorten

Von FIFA-Partner adidas mit Blick auf Komfort, Funktionalität und Wiedererkennungseffekt entworfen

Von Nordamerikas Uni-Jacken inspiriert, Spielortabzeichen als Symbol für Stolz, Zusammenhalt und Zugehörigkeit

Die FIFA hat die farbenfrohe offizielle Uniform präsentiert, mit der die ehrenamtlichen Helfer die Welt bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ mit Stil empfangen werden. Die ehrenamtlichen Helfer, die in 24 Funktionsbereichen in Stadien, auf Trainingsanlagen, bei FIFA Fan Festivals™ und an anderen zentralen Orten im Einsatz stehen, spielen bei der diesjährigen FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ eine wichtige Rolle. Mit dieser Uniform sind sie das lebendige Markenzeichen des Turniers.

Die vom langjährigen FIFA-Partner adidas entworfene Uniform folgt dem Erscheinungsbild der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und unterstreicht mit dem herzförmigen Muster des FIFA-Programms für ehrenamtliche Helfer, dass diese das Herzstück des Turniers sind. Die leuchtenden Farben widerspiegeln die Energie ehrenamtlicher Helfer bei FIFA-Veranstaltungen.

Die Kollektion ist auf die Bedürfnisse der Schichtarbeit unter verschiedenen klimatischen Bedingungen in Nordamerika abgestimmt und bietet Kleidungsstücke zum Kombinieren sowie atmungsaktive Materialien.Zur Auswahl stehen verschiedene Optionen, die sich zu einem Outfit kombinieren lassen, darunter Sneaker, Socken, eine Unterjacke, T-Shirts, Shorts, Jogginghosen, eine Kappe und eine Gürteltasche. Alle ehrenamtlichen Helfer erhalten zudem je drei Spielortabzeichen als unverkennbares Wiedererkennungsmerkmal. Angelehnt an die für Nordamerika typischen Uni-Jacken können sie so ihr Erscheinungsbild personalisieren und den Spielort, den sie vertreten, in den Blickpunkt rücken.

„Während wir das Erscheinungsbild des grössten Freiwilligenteams präsentieren, feiern wir die beispiellose Energie und Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, die nicht nur zur Durchführung der grössten Sportveranstaltung der Welt beitragen, sondern auch dafür sorgen, dass alle Fans, Spieler und Gäste herzlich und fröhlich empfangen werden“, sagte Heimo Schirgi, Betriebsdirektor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™.

„Dieses herausragende Team wird den Fans in den 16 Spielorten und darüber hinaus unvergessliche Erlebnisse bieten. Die ehrenamtlichen Helfer verdienen deshalb einen farbenfrohen Look, der ihre zentrale Rolle unterstreicht und mit besonderen Elementen versehen ist, die ihre lokale Identität würdigen und ihnen Zugehörigkeit vermitteln.“

In allen drei Austragungsländern dient die Uniform als verbindendes visuelles Symbol, das die Herzlichkeit der ehrenamtlichen Helfer sowie das einmalige Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ hervorhebt. Die Uniform sorgt aber nicht nur für eine einfache Identifizierung, sondern auch für ein bleibendes Andenken an dieses historische Turnier.

Mehr als eine Million Menschen haben sich für das bislang grösste FIFA-Programm für ehrenamtliche Helfer beworben, aus denen letztlich fast 50.000 ausgewählt wurden. Die ehrenamtlichen Helfer im Alter von 18 bis 80 Jahren widerspiegeln die globale Vielfalt. Ob Studenten, Rentner, Neulinge oder alte Hasen – sie alle spielen eine wichtige Rolle, indem sie für alle Besucher eine einzigartige Atmosphäre schaffen. Für viele ist es eine einmalige Gelegenheit, die grössten Momente des Fussballs hautnah mitzuerleben und Ausserordentliches für die Gesellschaft zu leisten.