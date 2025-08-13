Bewerbungen für das Programm für ehrenamtliche Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ab sofort möglich

Rund 65.000 ehrenamtliche Helfer bei der bisher grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im Einsatz

Ehrenamtliche Helfer: Herzstück einer jeden FIFA-Veranstaltung und Empfangskomitee für Fans aus aller Welt

Bewerbungen von interessierten Personen ab sofort unter fifaworldcup.com/volunteers möglich

Die FIFA hat heute das Bewerbungsverfahren für das Programm für ehrenamtliche Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ eröffnet. Diese einmalige Gemeinschaft von ehrenamtlichen Helfern ist der Herzschlag eines Turniers, das drei Länder und Milliarden von Fans weltweit vereint.

Mit voraussichtlich rund 65.000 Helfern bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ist es das bislang grösste solche Programm für eine FIFA-Veranstaltung. Angesichts des erweiterten Formats mit 48 Teams, der Austragung in 16 Städten und der Turnierdauer von sechs Wochen freut sich die FIFA auf zahlreiche Bewerbungen seitens der FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer, die inzwischen eine Million Mitglieder zählt und weiter wächst. Die ehrenamtlichen Helfer werden bei der bislang grössten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in 23 Funktionsbereichen an offiziellen und anderen Standorten wie Stadien, Trainingsanlagen, Flughäfen oder Hotels eingesetzt.

„Die ehrenamtlichen Helfer sind bei jedem FIFA-Turnier das Herz, die Seele und das lachende Gesicht“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Sie können ihren lokalen Stolz zeigen, einen Blick hinter die Kulissen des Turniers werfen, unvergessliche Erinnerungen sammeln und lebenslange Freundschaften schliessen, während sie gleichzeitig ein historisches Turnier unterstützen. Wir hoffen auf viele interessierte Personen, die die Welt 2026 gemeinsam mit uns in Nordamerika willkommen heissen.“

Angesichts der Millionen von Zuschauern, die beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA erwartet werden, sucht die FIFA ehrenamtliche Helfer, die diese FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit ihrer Leidenschaft und ihrem Enthusiasmus für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Ehrenamtliche Helfer sind das Herz einer jeden FIFA-Veranstaltung und Botschafter des jeweiligen Spielorts. Sie teilen ihren Stolz und ihre Leidenschaft mit Fans aus aller Welt, heissen Besucher willkommen, damit diese die einzigartige Kultur des Spielorts erleben können, und unterstützen das aussergewöhnliche Ereignis, das eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zweifellos ist.

„Ich bin unheimlich stolz, Teil dieser Bewegung zu sein – nicht nur für die FIFA, sondern auch für meine Stadt“, sagte Craig Collins, der als ehrenamtlicher Helfer bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1994™ und bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ jeweils in Atlanta (USA) tätig war und im April 2025 offiziell als millionstes Mitglied in die FIFA-Gemeinschaft der ehrenamtlichen Helfer geehrt wurde. „Ich freue mich, mich für das Programm für ehrenamtliche Helfer 2026 zu bewerben, und hoffe, der Welt noch einmal zeigen zu dürfen, was meine Gemeinschaft alles draufhat.“

Die FIFA freut sich über alle ehrenamtlichen Helfer, unabhängig von deren Hintergrund oder Können, denn sie möchte Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zusammenbringen, um gemeinsam den Fussball zu feiern. Von Studierenden bis hin zu Menschen im Ruhestand, von Neulingen bis hin zu Routiniers – die Gemeinschaft für ehrenamtliche Helfer der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ wird eine sehr diverse Gruppe von Menschen sein, die ihre Leidenschaft für den Fussball, ehrenamtliches Engagement und die Gemeinschaft eint.

Erfahrung als ehrenamtlicher Helfer ist nicht erforderlich. Die Bewerber müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 18 Jahre alt sein, im Gastgeberland ehrenamtlich tätig sein dürfen und über gute Englischkenntnisse verfügen. In Mexiko sind ausserdem Spanisch und in Kanada Französisch wünschenswert. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil, da wir die globale Gemeinschaft willkommen heissen wollen.

Interessierte Personen können sich ab sofort unter fifaworldcup.com/volunteers bewerben.