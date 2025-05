Taittinger offizieller Champagner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ markiert ein historisches neues Kapitel im internationalen Klubfussball. Erstmals treten 32 der weltbesten Klubs aller sechs Konföderationen gemeinsam bei einer Klub-Weltmeisterschaft an, die damit so inklusiv wie nie zuvor ist.

Das Turnier findet vom Samstag, 14. Juni, bis Sonntag, 13. Juli, in elf Städten in den USA statt (Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle und Washington, D.C.). Das Finale wird im MetLife-Stadion in New York/New Jersey ausgetragen, wo Taittinger auf den geschichtsträchtigen und einzig wahren Klubweltmeister anstossen wird.