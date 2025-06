Deutsche Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ und die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ bestätigt

Telekom Deutschland hat einen Vertrag über die Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ und die nächsten beiden Ausgaben der FIFA U-20-Weltmeisterschaft™ abgeschlossen. Damit wird Telekom Deutschland zu einem wertvollen Medienpartner für die FIFA. Das Telekommunikationsunternehmen ist bekannt für seinen innovativen Ansatz bei der Sportberichterstattung, einschließlich der Produktion von Inhalten in digitaler Form, der Integration von künstlicher Intelligenz und zusätzlicher Funktionen wie taktische Berichterstattung und Analysen. Alle Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 werden auf Magenta TV übertragen, wobei eine große Anzahl von Spielen an einen frei empfangbaren Fernsehsender mit bundesweiter Reichweite sublizenziert wird. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 - gemeinsam ausgerichtet von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten - wird mit einer Rekordzahl von 48 Mannschaften, 16 Austragungsorten und einer noch nie dagewesenen Anzahl von 104 Spielen aufwarten, die Welt durch den Fussball vereinen und das inklusivste Sportereignis der Geschichte schaffen. Alle Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 werden auf Magenta TV übertragen, wobei die FIFA die Rechte an 30 Spielen behält, um sie an einen frei empfangbaren Fernsehsender mit landesweiter Ausstrahlung zu lizenzieren. Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027, die in Brasilien und damit erstmals in Südamerika ausgetragen wird, kämpfen die 32 besten Nationen der Welt in acht Austragungsstädten um den Titel des Weltmeisters. Darüber hinaus hält Telekom Deutschland gemeinsam mit FIFA+ alle Rechte für die FIFA U-20-Weltmeisterschaften 2025 und 2027. Die Weltmeisterschaft 2025 wird in Chile ausgetragen, das damit zum zweiten Mal Gastgeber des Turniers ist. Durch den Verkauf der Medienrechte für ihre Fussballturniere erzielt die FIFA grundlegende Einnahmen für die weltweite Unterstützung und Förderung des Fussballs, beispielsweise über das FIFA-Forward-Programm.