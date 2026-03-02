Erfolgreicher Verkauf der Medienrechte für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in ganz Asien

Beispiellose Abdeckung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Asien dank Verkauf der Medienrechte an neue und bestehende Medienpartner

Hochkarätige Verträge in Japan (Dentsu), Hongkong (PCCW), Indonesien (TVRI), Singapur (Mediacorp) und den Philippinen (Aleph Group)

Anpfiff am 11. Juni zur ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams und 104 Spielen

Die FIFA hat für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ eine Reihe von Verträgen zum Verkauf der Medienrechte abgeschlossen und damit ihr Engagement für den Aufbau innovativer und nachhaltiger Medienpartnerschaften in der Region bekräftigt.

Nach Verträgen in Kambodscha (Hang Meas TV), Chinese Taipei (ELTA), Macau (TDM), der Mongolei (MME) und der Republik Korea (JTBC) sind nun auch jene in den Schlüsselmärkten Japan (Dentsu), Hongkong (PCCW), Indonesien (TVRI) und Singapur (Mediacorp) unter Dach und Fach. Des Weiteren wurden Verträge mit Medienpartnern auf den Philippinen (Aleph Group), den Malediven (Medianet), Osttimor (ETO) und Nepal (Acepro Media) abgeschlossen, während in Vietnam exklusive Verhandlungen laufen.

Mehrere Vertragsabschlüsse betreffen neue Partner, die eine innovative Berichterstattung über das historische Turnier bieten werden. Dazu gehören die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten TVRI und Mediacorp in Indonesien bzw. Singapur sowie die Digitalmarketingagentur Aleph Group auf den Philippinen. Dank dieser starken Gruppe neuer und bestehender Partner wird das Turnier auf einer Vielzahl von Plattformen auf dem ganzen Kontinent ein möglichst breites Publikum erreichen.

„Während die grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft aller Zeiten immer näherkommt, verfügt die FIFA über Verträge mit einer starken Gruppe von Medienpartnern in ganz Asien“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Diese erfolgreichen Verkäufe in Asien bestätigen, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft noch immer ein absolutes Muss ist, das ein riesiges Publikum anzieht und das Leben der Menschen positiv beeinflusst.“

Etwas mehr als drei Monate vor dem Turnier sind die FIFA-Medienrechte in einigen wichtigen Fussballmärkten wie der VR China, Indien, Malaysia und Thailand noch immer zu haben. Im Juni und Juli wird die Welt gebannt nach Kanada, Mexiko und in die USA blicken, wenn während 39 Tagen in 16 Städten die mit 104 Spielen bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ über die Bühne geht.