Angebot erster Hospitality-Pakete für die Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in den USA

US-Spielort-Serie: Fans können sich Pakete für vier bis neun Spiele an einem Spielort ihrer Wahl sichern, die erstklassige Sitzplätze in privaten Suiten und Logen am Spielfeldrand sowie zahlreiche andere Optionen für gemeinsame Logen und Hospitality-Angebote beinhalten. Die US-Spielort-Serie für das New-York-New-Jersey-Stadion gilt auch für das Finale am Sonntag, 19. Juli.