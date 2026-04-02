ADI Predictstreet offizieller Tippmarktpartner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Neue Möglichkeiten der Fanbeteiligung dank Partnerschaft

Weltpremiere der innovativen ADI Predictstreet-Plattform vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit interaktiven Tipperlebnissen für Fans

Verschiedene Sicherheitsmassnahmen zur Gewährleistung von Transparenz und Fairness sowie zum Schutz der Teilnehmenden

Die FIFA hat eine wegweisende mehrjährige Partnerschaft mit ADI Predictstreet abgeschlossen und das Unternehmen zum ersten offiziellen Partner in der Tippmarktkategorie ernannt. Mit der bahnbrechenden Vereinbarung bekräftigt die FIFA ihr Engagement für Innovation und Fanbeteiligung.

ADI Predictstreet bietet Fans bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ auf der grössten Bühne der Welt neue interaktive Tipperlebnisse. Mit 48 Teams und 104 Spielen in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA ist die WM grösser denn je und wird weltweit ein Milliardenpublikum anziehen.

Dank dieser Zusammenarbeit können Fans auf der ADI Predictstreet-Plattform an dynamischen Tipperlebnissen teilnehmen, die auf den offiziellen historischen Daten der FIFA basieren. Fans können Spielergebnisse, Turnierstatistiken, herausragende Spieler und entscheidende Momente vorhersagen und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit fundierten Interaktionen noch näher miterleben.

Als FIFA-Partner fungiert ADI Predictstreet auch als Titelsponsor des weltweit bekannten Tippspiels der FIFA, bei denen Fans den Turnierverlauf vorhersagen, sich mit Freunden messen und noch intensiver am Geschehen teilhaben können.

„Die FIFA setzt alles daran, das Fanerlebnis kontinuierlich zu verbessern und Innovationen zu fördern, die den Fussball noch näher zu den Fans bringen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Im Rahmen der Partnerschaft mit der FIFA schafft ADI Predictstreet weltweit neue Möglichkeit für Fans, am Fussball teilzuhaben und mit Einblicken und Interaktionen noch stärker in unsere Wettbewerbe einzutauchen.“

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für ADI Predictstreet und setzt neue Massstäbe für die Interaktion des Publikums mit Grossereignissen. Wir erleben eine neue Kategorie, in der kollektive Intelligenz, Technologie und reale Ergebnisse zusammenfliesen“, sagte Ajay Hans Raj Bhatia, Vorstandsmitglied von ADI Predictstreet.

Zwecks Einhaltung des Regelwerks und des Integritätsrahmens der FIFA sieht ADI Predictstreet für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verschiedene Massnahmen vor, wie ein umfassendes Kontrollsystem, mit dem der Handel in Echtzeit auf verdächtige Aktivitäten untersucht wird, einen strukturierten Informationsaustausch und Meldesysteme. Diese Massnahmen gewährleisten Transparenz, Fairness und den Schutz aller Teilnehmenden.