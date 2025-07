Start des Ticketprogramms der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ im September

Tickets in Phasen erhältlich, erstes Bestellfenster ab Mittwoch, 10. September 2025, offen

Auf FIFA.com/tickets Interesse anmelden und FIFA-ID erstellen

Beginn des Turniers in weniger als einem Jahr in Mexiko-Stadt

Das erste Bestellfenster mit anschliessender Ziehung für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beginnt am Mittwoch, 10. September 2025. Fans sollten deshalb noch heute auf FIFA.com/tickets ihr Interesse anmelden und eine FIFA-ID erstellen.

„Nach dem überwältigenden Erfolg der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA ist die Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 grösser denn je“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Wir freuen uns, die Welt wieder in Nordamerika zu begrüssen, wenn Kanada, Mexiko und die USA die grösste und beste Sportveranstaltung der Welt durchführen werden. Wir laden Fans auf der ganzen Welt dazu ein, sich ihre Plätze zu sichern, da diese so begehrt sein werden wie nirgends sonst im Sport.“

Das bahnbrechende Turnier 2026 beginnt am Donnerstag, 11. Juni 2026, in Mexiko-Stadt und endet am Sonntag, 19. Juli 2026, mit dem Finale in New York/New Jersey, wo letzten Sonntag bereits die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zu Ende ging. Beim neuen prestigeträchtigen FIFA-Klubwettbewerb waren 32 der weltbesten Klubs am Start. Fast 2,5 Millionen Fans besuchten die Spiele in den elf Städten in den USA und bereiteten damit die Bühne für 2026.

Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ werden 6,5 Millionen Besucher erwartet. Mit 48 Teams und 104 Spielen in drei Ländern ist sie die bis dato grösste WM-Ausgabe. Fans dürfen dieses hochklassige und historische Turnier keinesfalls verpassen und sollten sich unbedingt einen Platz in einer der beeindruckenden Arenen sichern.

Aufgrund der zu erwartenden grossen Nachfrage gelangen die WM-Tickets in verschiedenen Phasen in den Verkauf. Fans sollten auf FIFA.com/tickets ihr Interesse anmelden, sofern sie dies nicht bereits getan haben. Fans müssen dafür eine FIFA-ID erstellen, sofern sie noch keine haben. Mit einer solchen Anmeldung werden Fans laufend über die Daten, Schritte und Verfahren des Kartenverkaufs informiert. Am 10. September 2025 haben die Fans die erste Chance, mit ihrer FIFA-ID Tickets zu bestellen.

Der Kartenverkauf umfasst mehrere Verkaufsphasen, die vom 10. September 2025 bis zum Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, dauern. Je nach Phase können unterschiedliche Kaufverfahren, Zahlungsmethoden und Ticketprodukte gelten. Genaue Informationen zu jeder Phase werden in den kommenden Monaten mitgeteilt. Der genaue Spielplan mit den Anstosszeiten und Spielorten wird unmittelbar nach der Endrundenauslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ im Dezember 2025 veröffentlicht, bei der die Teams in die Gruppen gelost werden.

Auf FIFA.com/hospitality sind bereits Hospitality-Pakete samt Tickets erhältlich. Fans, die einem bestimmten Team folgen möchten, werden die Hospitality-Teamserien empfohlen. Diese Pakete beinhalten Tickets für die Gruppenspiele sowie das Sechzehntelfinale (im Falle einer Qualifikation) des jeweiligen Teams.