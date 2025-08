Wegweisende Partnerschaft zwischen FIFA und Roblox mit der offiziellen Lancierung von "FIFA World"

"Im Rahmen unseres Engagements zur Förderung des Fanerlebnisses sowie zur Entwicklung neuer Beteiligungsformen für Fans am Sport wird das immersive FIFA-Erlebnis auf Roblox Fussballfans völlig neue Möglichkeiten bieten, mit Freunden zu interagieren, die reiche Kultur und Tradition rund um die grössten Sportveranstaltungen der Welt zu erleben sowie ihre Kreativität und ihren Nationalstolz mit verschiedenen Funktionen und Techniken unter Beweis zu stellen", sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. "Die FIFA ist überzeugt, dass ein solch vielschichtiges Erlebnis ein wirklich inklusives und unterhaltsames Spiel garantiert, so neue und begeisterte Fussballfans rund um die Welt integriert und die Werte des Sports einem noch grösseren Publikum vermittelt." Christina Wootton, Vizepräsidentin für globale Partnerschaften bei Roblox, fügte hinzu: "Veranstaltungen gemeinsam mit Freunden aus aller Welt zu entdecken und mitzuerleben, ist ein einzigartiges Erlebnis, das in der physischen Welt oft nicht möglich ist. Mit FIFA World können Fans gemeinsam feiern, ihre Begeisterung miteinander teilen, ihre Lieblingsteams unterstützen und während des ganzen Jahres bei den besten Sportveranstaltungen der FIFA dabei sein." Pedri, Star des spanischen Nationalteams und des FC Barcelona, betonte: "Die Partnerschaft der FIFA mit Roblox ist grossartig. Ich kann es kaum erwarten, FIFA World und dessen Weiterentwicklung mitzuerleben. Die Fussballfans, die ich Woche für Woche im Stadion sehe, lieben Videospiele. Es ist toll, sie mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft auch digital zu erreichen und in unserer Roblox-Welt direkt mit ihnen zu interagieren.“ Lena Oberdorf, Mittelfeldspielerin des deutschen Nationalteams und beim VfL Wolfsburg, erklärte: "Die Fans sind das Herz des Fussballs. An diesem Projekt beteiligt zu sein und sie in der Roblox-Welt zu treffen, ist fantastisch. Wir feiern gern mit den Fans. Dies ist jetzt sowohl in FIFA World als auch auf dem Spielfeld möglich. Es ist toll, dass die FIFA und Roblox diese Chance ergreifen und dem Frauenfussball eine solche Bühne bieten. Ich bin schon ganz gespannt, was uns 2023 mit Blick auf Australien und Neuseeland erwartet.“