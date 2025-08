Visa wertet Fanerlebnis bei erster bargeldloser FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ auf

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ wird in Australien und Aotearoa Neuseeland auf und neben dem Spielfeld neue Massstäbe setzen. Wie die FIFA heute gemeinsam mit ihrem weltweiten Frauenfussball-Partner Visa bekannt gegeben hat, wird das Turnier als erste FIFA-WM bargeldlos durchgeführt. Fans profitieren dabei von schnellen, bequemen und sicheren digitalen Bezahlvorgängen, Visa-Karteninhaber kommen darüber hinaus in den Genuss exklusiver Angebote.

Visa bietet Visa-Karteninhabern bei der Frauen-WM Zugang zu Preisnachlässen, Werbegeschenken und exklusiven Visa-Zahlstellen, wenn sie in den zehn WM-Stadien und bei den neun FIFA Fan Festivals™ in Australien und Aotearoa Neuseeland mit ihrer Visa-Karte zahlen. Neue Vorteile für Visa-Karteninhaber:

Digitale Kartenkunst und NFT am Spieltag: Im Australia-Stadion wird Visa die erste digitale Prepaid-Erinnerungskarte in Australien anbieten. Berechtigte Fans mit australischer Telefonnummer können eine digitale Visa-Prepaid-Karte mit Kartenkunst zum gerade besuchten Spiel erwerben. Nach der Partie wird zusätzlich der Endstand eingefügt. Digitale Prepaid-Karten im Wert von AUD 5 bis AUD 999 sind an den Visa-Kiosken im Stadion erhältlich und können inner- und ausserhalb des Stadions eingesetzt werden. Ausgenommen sind Geldautomaten und Onlinekäufe. Nach dem Spiel können teilnehmende und berechtigte Fans mit freundlicher Genehmigung von Visa als Erinnerung an ihr Fussballerlebnis eine begrenzte Anzahl kostenloser Spieltags-NFT einlösen.