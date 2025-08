Visa-Vorverkauf zum Start des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Tickets in Phasen erhältlich, Beginn der ersten Phase am Mittwoch, 10. September 2025

Visa global führender Anbieter von Digitalzahlungen, offizieller Zahlungstechnologiepartner der FIFA und exklusive Methode zur Bezahlung von Tickets während der ersten Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Noch heute auf FIFA.com/tickets Interesse anmelden und FIFA-ID erstellen

Der Kartenverkauf für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ beginnt am Mittwoch, 10. September 2025, mit dem weltweiten exklusiven Vorverkauf für Visa-Karteninhaber. Im Visa-Vorverkauf vom 10. bis zum 19. September 2025 winkt Fans dank dem offiziellen Zahlungstechnologiepartner der FIFA die Chance, in der ersten Phase des Kartenverkaufs (gemäss den allgemeinen Geschäftsbedingungen) Tickets zu kaufen. Visa-Karteninhaber sollten deshalb noch heute auf FIFA.com/tickets ihr Interesse anmelden und eine FIFA-ID erstellen.

Zur Teilnahme am Visa-Vorverkauf müssen sich Visa-Karteninhaber auf FIFA.com/tickets mit ihrer FIFA-ID in ihr Konto einloggen und binnen der zehntägigen Frist das Bestellformular ausfüllen, um sich die Chance auf den Kauf von Tickets zu sichern.

Nach der fälligen Ziehung werden die erfolgreichen Visa-Karteninhaber von der FIFA frühestens am 30. September 2025 per E-Mail informiert. Die entsprechenden Visa-Karteninhaber können dann in einem bestimmten Zeitfenster im Oktober 2025 auf FIFA.com/tickets Tickets kaufen (solange Vorrat). Als exklusiver Zahlungsanbieter der FIFA während der ersten Verkaufsphase garantiert Visa den Sportfans rund um die Welt einen schnellen, sicheren und reibungslosen Kassiervorgang.

„Die Vorfreude auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 wird immer grösser. Fussballfans sollten sich deshalb unbedingt den 10. September merken“, sagte FIFA-Handelsdirektor Romy Gai. „Wir freuen uns, den Fans wiederum mit Visa die erste Chance zu bieten, bei der grössten Show auf Erden dabei zu sein. Ein Ticket für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ist mehr als ein Ticket. Es ist das Tor zum inklusivsten und spektakulärsten Turnier der WM-Geschichte. Alle wollen diesen Moment miterleben und sollten deshalb eine FIFA-ID erstellen und ihre Visa-Karten bereithalten.“

„Der Puls steigt, denn in wenigen Monaten geht es los. Visa freut sich, aus einem starken Mittelfeld heraus die Fans hautnah zum Geschehen zu bringen und lokale Firmen in Szene zu setzen“, betonte Visa-Marketingdirektor Frank Cooper. „Es geht nicht nur um einen frühen Zugang zu Tickets. Wir wollen in ganz Nordamerika Chancen eröffnen, in der globalen Fussballgemeinschaft für noch mehr Begeisterung sorgen und gewährleisten, dass der wirtschaftliche Nutzen des Turniers weit über den Schlusspfiff hinausgeht.“

Aufgrund der zu erwartenden grossen Nachfrage gelangen die WM-Tickets in verschiedenen Phasen in den Verkauf. Es gelten jeweils verschiedene Verfahren.Personen, die nicht am Visa-Vorverkauf teilnehmen können oder weitere Tickets kaufen möchten, werden auf die nachfolgenden Verkaufsphasen verwiesen. Einzelheiten dazu werden im September veröffentlicht.

Auf FIFA.com/hospitality sind bereits Hospitality-Pakete samt Tickets erhältlich. Fans sollten nur Käufe auf FIFA.com/tickets tätigen. Dies ist der einzige offizielle und bevorzugte Verkaufskanal für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Über nicht offizielle Verkaufskanäle erworbene Hospitality-Pakete und Tickets sind möglicherweise nicht gültig. Visa, ein global führender Anbieter von Digitalzahlungen, ist offizieller Zahlungstechnologiepartner der FIFA und exklusive Methode zur Bezahlung von Tickets während der ersten Phase des Kartenverkaufs für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™.

Spieltickets gewähren keine Einreise in die Austragungsländer. Fans sollten sich auf den offiziellen Websites der jeweiligen Länder über die Einreisebestimmungen informieren.